Nový sloupek omezí vjezd do Krupské ulice v Teplicích

Magistrát v Teplicích nechal nainstalovat u vjezdu do Krupské ulice mechanický sklopný sloupek vjezdu. | foto: archiv MAFRA, MAFRA

Cílem opatření je úplné zamezení vjezdu vozidel do pěší zóny, a to denně v čase od 10 do 18 hodin.

Ulice tak bude podle radnice moci plnit svou funkci klidové zóny určené především pro chodce.

„K tomuto kroku přistupují Teplice kvůli opakovanému nerespektování značky Pěší zóna s dodatkovou tabulkou Zásobování s maximální hmotností vozidla 3 tuny a povoleným vjezdem v časech 00-10 a 18-24 hod. Opakovaně dochází nejen k vjezdům mimo povolené časy, ale také k nevhodnému parkování mimo vyhrazená místa. Sloupek budou obsluhovat strážníci městské policie,“ sdělila mluvčí teplické radnice Adina Sedláková.