Novým ředitelem nemocnice v Chomutově je Šaroch, dosavadní ekonomický poradce

Novým ředitelem nemocnice v Chomutově je Adrian W. Šaroch, dosavadní ekonomický poradce ředitelky. Jeho cílem je přinést nemocnici stabilitu a další impulzy pro rozvoj. Prioritou je udržitelný rozvoj nemocnice. Informovala o tom dnes Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní (KZ), pod kterou nemocnice patří.
Chomutovskou nemocnici vedla od loňského září dočasně Irena Voříšková, která zůstává jako primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení a současně také jako zástupkyně a poradkyně pro lékařské záležitosti nového ředitele. Šaroch uspěl ve výběrovém řízení. V minulosti zastával manažerské a výkonné pozice v soukromém sektoru, kde vedl transformační, investiční a rozvojové projekty, uvedla KZ.
"Pocházím z lékařské rodiny a po letech ve vrcholovém managementu obchodních firem jsem našel svůj profesní smysl právě ve zdravotnictví. Během uplynulých měsíců jsem měl možnost nemocnici, její provoz i zaměstnance dobře poznat, takže do této role nevstupuji jako člověk zvenčí. Nemocnici Chomutov vnímám jako klíčové zdravotnické zařízení regionu, které musí být připravené reagovat na budoucí výzvy zdravotní péče i změny ve strategii českého zdravotnictví," uvedl Šaroch. Podporovat chce rozvoj odborných pracovišť a vytvářet zaměstnancům co nejlepší podmínky pro jejich práci. Mezi jeho hlavní priority patří realizace nového multioborového pavilonu a efektivní využití nemocničního areálu.
Před Voříškovou v čele nemocnice stál Michal Zeman, který opustil funkci po vzájemné dohodě s vedením společnosti. Personálním změnám předcházely informace od zdravotníků o údajně toxickém prostředí na některých odděleních nemocnice, někteří dali výpověď. V otevřeném dopise tehdy personál urgentního příjmu upozorňoval na vážné problémy. Mluvil o špatných vztazích s lékaři z jiných oddělení i o ohrožení provozu urgentu. Výstavba urgentního příjmu byla jednou z největších investic v nemocnici. Nový pavilon za 880 milionů korun se otevřel na jaře roku 2024, evropská dotace na stavbu činila 150 milionů korun.