S nožem vyrazila do obchodního centra. Za přípravu vraždy dostala žena osm let
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...
Ve Slaném brzy začne druhá část obnovy páteřní cesty v lesoparku Háje
Ve Slaném na Kladensku začne v nejbližších dnech druhá část obnovy páteřní cesty v lesoparku Háje. Současný nezpevněný povrch nahradí asfaltový, který bude...
Moravské divadlo uvede poprvé Zvoníka u Matky Boží, představí se mladí herci
Na jevišti Moravského divadla v Olomouci ožije poprvé tento pátek slavný román Victora Huga Zvoník u Matky Boží. Inscenace pod vedením režiséra a uměleckého...
Ústecký krajský soud poslal na osm let do vězení za přípravu vraždy mladou ženu, kterou s nožem v kapse zadržela policie v obchodním domě.
S tříletou dcerou žil mezi bezdomovci a narkomany. Žebrala, jedla zbytky z popelnice
Tříletou podmínku vyměřil Okresní soud v Klatovech devětatřicetiletému muži, který se se svojí tříletou dcerou několik měsíců pohyboval mezi bezdomovci a narkomany. Dívka chodila špinavá, jedla...
Projekt Snooper učí děti i dospělé digitální bezpečnosti v Kutné Hoře
Kutná Hora se v únoru 2026 stává jedním z mála měst v České republice, které k tématu digitální bezpečnosti přistupuje systematicky, plošně a napříč generacemi.
Kvůli drobné nehodě v Ústí nad Labem zkolabovala doprava. Školáci spěchali pěšky
Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz ve středeční ranní špičce v Ústí nad Labem. Ve městě je totiž v provozu pouze jeden most, druhý se opravuje. Kvůli rannímu karambolu, při kterém...
Běžecké lyžování na ZOH 2026: Program Tuže, Janatové a i dalších Čechů
Čeští běžci na lyžích sice v posledních letech nepatří k absolutní světové špičce, na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo ale mají před sebou řadu zajímavých startů. Na...
Úterní požár ve výrobní hale Bobcat v Dobříši způsobil škodu 6,5 milionu korun
Úterní požár ve výrobní hale strojírenské společnosti Bobcat v Dobříši na Příbramsku způsobil škodu 6,5 milionu korun. Vyplývá to z denního hlášení hasičů o...
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
Spor Ukrajinců na hrách sílí. Olympijský výbor mluví o propagandě, Zelenskyj o pravdě
Mezinárodní olympijský výbor zakázal ukrajinské lyžařce Kateryně Kocarové helmu s nápisem „Buďte stateční jako Ukrajinci“ a skeletonistovi Vladyslavu Heraskevyčovi přilbu s portréty padlých...
KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. a 90. let?
Vydejte se s námi do éry, které vládly walkmany a kazeťáky, cédéčka byla hotovým luxusem. Otestujte si, jak máte v merku hudební dění v letech kolem Sametové revoluce.