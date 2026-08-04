O křeslo v Senátu na Lounsku, kam spadá i Rakovnicko,se chce utkat šest uchazečů

Křeslo v Senátu za obvod Louny se chce na podzim pokusit získat šest kandidátů. ČTK to dnes řekl Michal Ovšonka z lounského úřadu. Jména úřad zatím nezveřejnil. Učiní tak až po kontrole podaných kandidátních listin. Senátní volby se budou spolu s komunálními konat letos 9. a 10. října. Před šesti lety se o senátorské křeslo v obvodu Louny, který zahrnuje i Rakovnicko, ucházelo deset kandidátů.
Obhájit mandát se pokusí lékař z Rakovníka Ivo Trešl (zvolený za STAN). Utká se například s nezávislým kandidátem Leo Steinerem, bývalým politikem a státním úředníkem, který před lety upozornil na nesrovnalosti v Regionálním operačním programu (ROP) Severozápad. Do Senátu v obvodu Louny bude kandidovat také lounská zastupitelka Ivana Hluštíková, kterou nominovali Zelení. Hnutí ANO nominovalo zemědělce Jaroslava Mikoláše.
Trešl v roce 2020 ziskem 58,39 procenta porazil Vladimíra Drápala (za ODS), někdejšího ředitele Vrchlického divadla v Lounech. Druhého kola voleb se zúčastnilo 14,98 procenta voličů, v prvním hlasovalo 34,11 procenta. Třetí tehdy skončil Milan Rychtařík (ANO).
Kandidáti pro senátní v obvodu číslo 6 Louny:
Politický subjekt Kandidát 2026 Kandidát 2020
ANO Jaroslav Mikoláš Milan Rychtařík
KSČM - Václav Beneš
Lepší Sever - Jaroslav Veselý
ODS - *Vladimír Drápal
SENÁTOR 21 - **Daniel Pitek
Severočeši - Rostislav Domorák
SPD - Dominik Hanko
STAN Ivo Trešl Ivo Trešl
Trikolóra - Zdeněk Pištora
Unie pro sport a zdraví - Zdeňka Hamousová
Zelení Ivana Hluštíková -
nezávislý Leo Steiner -
*Vladimír Drápal kandidoval za ODS + TOP 09 + KDU-ČSL + KAN
**Daniel Pitek kandidoval za hnutí SENÁTOR 21 s podporou Pirátů, Zelených a Liberálně ekologické strany (LES)