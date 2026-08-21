O křeslo v Senátu za Lounsku, kam patří i Rakovnicko, se utká šest kandidátů

O křeslo v Senátu na Lounsku, kam spadá i Rakovnicko, se utká šest kandidátů. Úřad zaregistroval všechny přihlášky, vyplývá z oznámení na úřední desce. Mandát se pokusí obhájit lékař z Rakovníka Ivo Trešl (zvolený za STAN). Senátní volby se budou spolu s komunálními konat letos 9. a 10. října. Před šesti lety se o senátorské křeslo v obvodu ucházelo deset kandidátů.
Trešl se utká například s nezávislým kandidátem Leo Steinerem, bývalým politikem a státním úředníkem, který před lety upozornil na nesrovnalosti v Regionálním operačním programu (ROP) Severozápad. Kandiduje za hnutí JsmePRO!, které působí v Ústeckém kraji. Do Senátu v obvodu Louny bude kandidovat také lounská zastupitelka Ivana Hluštíková, kterou nominovaly Strana zelených a Česká pirátská strana.
Hnutí ANO vyslalo do voleb zemědělce Jaroslava Mikoláše, SPD fyzioterapeuta a zastupitele v Žatci Vladislav Hrbáčka a za Stačilo! se pokusí do horní komory dostat Jiří Kobza, který byl poslancem za SPD.
Trešl v roce 2020 ziskem 58,39 procenta v druhém kole porazil Vladimíra Drápala (za ODS), někdejšího ředitele Vrchlického divadla v Lounech. Druhého kola voleb se zúčastnilo 14,98 procenta voličů, v prvním hlasovalo 34,11 procenta. Třetí tehdy skončil Milan Rychtařík (ANO).