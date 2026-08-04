O místa v zastupitelstvu Ústí n. Labem chce usilovat devět politických subjektů

Místa v zastupitelstvu v krajském městě Ústí nad Labem se chce pokusit získat devět politických stran, hnutí či uskupení. ČTK to dnes řekla Lucie Vysoudilová z ústeckého magistrátu. Konkrétní názvy subjektů a jejich lídry úřad zveřejní až po kontrole kandidátních listin 22. srpna. Komunální volby se budou konat 9. a 10. října. Před čtyřmi lety kandidovalo 13 uskupení.
V Ústí nad Labem vyhrálo poslední komunální volby hnutí ANO, které se spojilo s SPD a dvěma nezávislými kandidáty. V opozici je kromě PRO! Ústí ještě ODS, Vaše Ústí a UFO.
Post primátora nebude obhajovat po dvou volebních obdobích Petr Nedvědický (ANO). Lídrem hnutí v Ústí nad Labem je manažer basketbalového klubu Sluneta Tomáš Hrubý. Podle informací ČTK se Nedvědický na kandidátce objeví.
V krajském městě vznikla pod hlavičkou Jedno Ústí koalice složená z nezávislých kandidátů opozičního hnutí PRO! Ústí, České pirátské strany, Strany zelených, STAN, TOP 09, Ústeckého fóra občanů (UFO) a nového subjektu Naše Česko. Nejširší koalici v historii města do voleb povede ředitel příspěvkové organizace Městské služby Tomáš Vohryzka.
Společnou kandidátní listinu mají SPD, Trikolora, Motoristé a Přísaha. Lídrem je nynější náměstek primátora Michal Mohr (SPD). O primátorské křeslo chce usilovat také starostka městského obvodu Neštěmice Yveta Tomková, jejíž hnutí Vaše Ústí se pro nadcházející volby spojilo s hnutím Za lepší Střekov. Kandidátní listinu sestavily ODS a KDU-ČSL, subjekty kandidují pod hlavičkou Spolu pro Ústí. Lídrem koalice je opoziční zastupitel Radim Bzura (ODS). V čele kandidátky místního uskupení Zdraví Sport Vzdělání bude Richard Matiašek.