Odpadové taxi jezdí vždy poslední pátek v měsíci od 8 do 13 hodin. Službu je třeba objednat alespoň týden předem. Žádost je k dispozici na webu města či na podatelně městského úřadu, vyplněnou ji musí zájemci poslat na e-mailovou adresu filandrova@mesto-zatec.cz či epodatelna@mesto-zatec.cz.
Po uzávěrce žádostí bude dotyčnému sděleno, kdy přibližně se taxi dostaví do sjednané lokality. Žadatel pak připraví odpad na místo a počká na příjezd technické správy města. Před naložením odpadu je nutné za službu v hotovosti zaplatit. Poplatek činí 200 korun za maximálně tři kusy odpadu, zbytek nákladů hradí město.
Službu mohou využívat jen občané, kteří mají řádně uhrazený poplatek za odpadové hospodářství. Odpadové taxi odveze například nábytek, koberce, lino či elektrospotřebiče. Odvážet se pak nebude stavební odpad, automobilové díly, směsný komunální či tříděný odpad nebo třeba nebezpečný odpad. Služba rovněž není určena na podnikatelský odpad.
V závěru roku město Odpadové taxi vyhodnotí a podle výsledků se ukáže, zda bude služba pokračovat i nadále.