O post senátora na Děčínsku se uchází pět kandidátů

Do podzimních senátních voleb na Děčínsku podalo kandidátní listinu pět uchazečů o post v horní komoře. Novináře o tom dnes informoval mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Jména úřad zatím nezveřejnil. Učiní tak po kontrole podaných kandidátních listin. Před šesti lety se o senátorské křeslo v obvodu Děčín ucházelo sedm kandidátů. Volby do třetiny Senátu se uskuteční souběžně s komunálními volbami 9. a 10. října.
Před šesti lety vyhrál volby Zbyněk Linhart (zvolený za STAN+SLK), získal většinu hlasů hned v prvním kole. Druhý byl primátor Děčína Jiří Anděl (ANO), který dostal 19,14 procenta. Voleb se zúčastnilo 30,28 procenta voličů. Třetí skončil Leoš Moravec (za SPD) s 11,24 procenta hlasů.
Linhart bude o hlasy voličů letos usilovat potřetí. Kandidaturu již dříve oznámila také náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká, kterou vysílá Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí (HNHRM). Kandidaturu za Zelené v obvodě Děčín oznámil na sociálních sítích také architekt Miroslav Štross. Hnutí ANO vysílá Michala Hejcmana. Za PRO kandiduje děčínský opoziční zastupitel Jan Skalický.
Kandidáti pro senátní v obvodu číslo 33 Děčín
Politický subjekt Kandidát 2026 Kandidát 2020
ANO Michal Hejcman Jiří Anděl
HNHRM Anna Lehká -
KSČM - Václav Šenkýř
ND - Jaroslav Kuba
PRO Jan Skalický -
Severočeši - Šárka Štruplová
SPD - Leoš Moravec
STAN+SLK Zbyněk Linhart Zbyněk Linhart
Trikolóra - Zdeněk Říha
Zelení Miroslav Štross -