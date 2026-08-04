O post senátora na Děčínsku se uchází pět kandidátů

Autor: ČTK
  16:37aktualizováno  16:37
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Do podzimních senátních voleb na Děčínsku podalo kandidátní listinu pět uchazečů o post v horní komoře. Novináře o tom dnes informoval mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Jména úřad zatím nezveřejnil. Učiní tak po kontrole podaných kandidátních listin. Před šesti lety se o senátorské křeslo v obvodu Děčín ucházelo sedm kandidátů. Volby do třetiny Senátu se uskuteční souběžně s komunálními volbami 9. a 10. října.

Před šesti lety vyhrál volby Zbyněk Linhart (zvolený za STAN+SLK), získal většinu hlasů hned v prvním kole. Druhý byl primátor Děčína Jiří Anděl (ANO), který dostal 19,14 procenta. Voleb se zúčastnilo 30,28 procenta voličů. Třetí skončil Leoš Moravec (za SPD) s 11,24 procenta hlasů.

Linhart bude o hlasy voličů letos usilovat potřetí. Kandidaturu již dříve oznámila také náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká, kterou vysílá Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí (HNHRM). Kandidaturu za Zelené v obvodě Děčín oznámil na sociálních sítích také architekt Miroslav Štross. Hnutí ANO vysílá Michala Hejcmana. Za PRO kandiduje děčínský opoziční zastupitel Jan Skalický.

Kandidáti pro senátní v obvodu číslo 33 Děčín

Politický subjekt Kandidát 2026 Kandidát 2020

ANO Michal Hejcman Jiří Anděl

HNHRM Anna Lehká -

KSČM - Václav Šenkýř

ND - Jaroslav Kuba

PRO Jan Skalický -

Severočeši - Šárka Štruplová

SPD - Leoš Moravec

STAN+SLK Zbyněk Linhart Zbyněk Linhart

Trikolóra - Zdeněk Říha

Zelení Miroslav Štross -

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