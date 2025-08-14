O úpravu ledu na ústeckém zimním stadionu se stará nová rolba

O úpravu ledové plochy na zimním stadionu v Ústí nad Labem se stará nová rolba.
Město za ni zaplatilo necelých 3,8 milionu korun bez DPH.
Moderní stroj zajistí kvalitnější úpravu ledu a má přispět k ekologickému provozu sportoviště.
„Jedná se o investici, která přinese přímý efekt – kvalitnější ledovou plochu, nižší provozní náklady a spolehlivý stroj na řadu let dopředu. Led se díky nové rolbě upravuje rychleji, rovnoměrněji a s menším dopadem na životní prostředí,“ uvedla náměstkyně primátora Věra Nechybová (nez.).
Stadion využívají nejen hokejisté HC Slovan Ústí nad Labem, ale i bruslící veřejnost, žáci škol nebo mládežnické sportovní oddíly či krasobruslaři.
Nová rolba tak podle města přispěje ke komfortu tisíců návštěvníků ročně.