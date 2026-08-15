Obce v Ústeckém kraji dávají nejméně peněz na investice ze všech regionů

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Obce v Ústeckém kraji dávají nejméně peněz na investice ze všech regionů. Dluhům se radnice spíše vyhýbají, méně než ostatní využívají dotací a v hospodaření obcí dopadly celkově podprůměrně, uvedla to společnost CRIF v analýze hospodaření obcí. Nízké kapitálové výdaje v krajském městě a některých dalších kritizuje opakovaně opozice.

Celkové příjmy obcí Ústeckého kraje byly v průměru ročně za poslední čtyři roky v přepočtu na obyvatele hluboce podprůměrné. Vykázaná částka 34.911 korun byla z krajů druhá nejnižší po Zlínském kraji. Obce tak dostávaly o 2747 korun na obyvatele ročně méně než průměr. Mezi roky 2022 a 2025 se příjmy obcí Ústeckého kraje zvýšily o 21 procent, tedy o něco pomaleji než průměr.

V přepočtu na obyvatele vydaly obce Ústeckého kraje na investice v průměru ročně 7261 korun, což je o 3696 korun na obyvatele nižší hodnota než průměr, uvedla CRIF. Ve srovnání s ostatními samosprávy na severu Čech málo využívají dotace. V průměru ročně financovaly jejich pomocí 22 procent investic. Koncem roku 2025 "dlužil" každý obyvatel Ústeckého kraje 3963 korun v rámci dluhu obcí. Je to ze všech krajů nejnižší částka, průměr za obce všech krajů dosáhl 6499 korun na obyvatele.

Za rok 2025 obdržely obce Ústeckého kraje třetí nejhorší hodnocení v podobě ratingu. Podíl obcí hospodařících velmi dobře byl podprůměrný a podíl obcí hospodařících špatně byl průměrný. To nevytváří příliš příznivé podmínky pro budoucí rozvoj obcí tohoto kraje, uvedla CRIF. V roce 2025 byla jejich míra úspor podprůměrná, zato jejich míra zadlužení vůbec nejnižší.

V Ústí nad Labem od roku 2022 vytrvale rostou příjmy a výdaje. "Město velmi málo investuje a v podstatě neplní rozpočet, tak jak ho schválili zastupitelé města," míní opoziční zastupitel Radim Bzura (ODS). Na městských účtech dlouhodobě leží přes 1,9 miliardy korun. Velkou rezervu kritizoval na červnovém zasedání opoziční zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí). Z jeho pohledu je ve městě vidět, že samospráva dostatečně do svého majetku neinvestuje. Letos město hospodaří téměř s miliardovým schodkem a výdaji okolo 4,3 miliardy korun.

V období posledních pěti let byla výdajovou prioritou Ústí nad Labem oblast dopravy. Město značné prostředky věnovalo i na místní správu a na sociální péči. Nejvíce sporů vyvolala koupě plochy na Mírovém náměstí, které místní přezdívají "díra". Město za parcelu zaplatilo 73 milionů korun, přestože cena v místě obvyklá činila podle znaleckého posudku 37 milionů korun. Zastupitelé o odkupu v roce 2023 rozhodli tajným hlasováním. Pro hlasovala koalice složená z ANO a SPD a dvou nezávislých.

Největší investicí v Teplicích v uplynulém volebním období měla být stavba venkovního koupaliště za bezmála půl miliardy korun, kterou připravovalo město pod vedením ODS několik let. ANO, které poslední volby vyhrálo, ale nehlasovalo pro realizaci a na začátku roku 2025 vypověděla ODS spolu s TOP09 koaliční smlouvu a ANO se poté dohodlo na vedení s Volbou pro Teplice. Město investuje do veřejné dopravy, nakoupilo parciální trolejbusy, v posledním období se věnuje problematice bezdomovectví.

V Mostě začala v roce 2024 léta očekávaná rekonstrukce kulturního domu Repre za 785 milionů korun. Termín dokončení se prodloužil na květen 2027. Na investice má druhé největší město v Ústeckém kraji v letošním roce miliardu korun. Město investuje do veřejného prostoru, v posledních letech uspořádalo několik architektonických soutěží.

Nejviditelnější investicí v uplynulém období je v Děčíně v květnu dokončená lávka přes Labe pro pěší a cyklisty. Náklady na jednu z největších investic města za poslední roky dosáhly zhruba 108 milionů korun, z toho 43 milionů pokryla dotace. Peníze město každoročně investuje do energeticky úsporných opatření.

V Chomutově, kde se během posledního volebního období vystřídali tři primátoři, dávají městské peníze na opravy škol či dopravu. Do rozpočtu na letošní rok se promítlo financování nepedagogických pracovníků, které nově uhradí města a obce. Louny a Litoměřice hospodaří s příjmy a výdaji pod miliardou korun. V Lounech míří největší investice do škol, v Litoměřicích například schválili opravu objektu, kde budou nájemní byty. Rozpočet města je poprvé po letech přebytkový.

Zdroj statistických údajů: Monitor, ministerstvo financí, CRIF – Czech Credit Bureau, hospodaření měst

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

Řidič osobního auta nepřežil v pátek odpoledne na Zlínsku náraz do stromu

ilustrační snímek

Řidič osobního auta nepřežil v pátek odpoledne mezi zlínskou místní částí Mladcová a Rackovou na Zlínsku náraz do stromu. Havárie si tam na několik hodin...

15. srpna 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Elektrika jako tajná zbraň. Porsche 911 Carrera GTS ukazuje novou tvář legendy

Porsche 911 se změnilo, ale duši neztratilo.

Porsche 911 vždycky hrálo podle vlastních pravidel. Šestiválcový boxer vzadu, pohon zadních kol, zvuk, který poznáte i se zavřenýma očima. Jenže svět se mění a elektrifikace dorazila i do...

15. srpna 2026  9:11

Najdou poselství z minulosti? Františkolázeňský chrám se dočká nové věžičky

Duchovní správce chrámu, otec Metoděj Vít Kout, u věžičky kostela sv. Olgy ve...

Věžičku na vrcholu kostela sv. Olgy ve Františkových Lázních, nejstaršího pravoslavného chrámu v Česku, čeká oprava. Je v havarijním stavu. Práce na konstrukci a poškozených nosných prvcích hlavní...

15. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Rád hraju podle citu. Hudba má jít ze srdce, říká šéf hradecké cimbálky

Vedoucí Hradecké cimbálové muziky Pavel Maťátko při výuce na ZUŠ Střezina

Hradecká cimbálová muzika letos oslavila 70 let. K jubileu si nadělí generální opravu cimbálu, který je po desetiletích na pódiu téměř na odpis. Cimbalista a vedoucí muziky Pavel Maťátko v rozhovoru...

15. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Turnovské muzeum usiluje o zařazení místního kamenářství na seznam UNESCO

ilustrační snímek

O zařazení podomáckého broušení drahých kamenů na Turnovsku na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO usiluje krajské muzeum v Turnově. Pro...

15. srpna 2026  7:30,  aktualizováno  7:30

Ratiboř vyrobí víc energie, než sama spotřebuje. Teď je ve finále soutěže

Obec Ratiboř na Vsetínsku je soběstačná díky výrobě vlastní energie. (srpen...

Valašská obec s 1 800 obyvateli vyrábí vlastní energii, využívá odpadní teplo i dešťovou vodu, buduje tůně a hospodaří se stomilionovým rozpočtem. Teď bojuje o vítězství v soutěži E.ON Energy Globe...

15. srpna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Cenné meandry Ploučnice se staly přírodní rezervací

Do rezervace kromě Ploučnice a Svitavky patří také část Hradčanského potoka.

Meandry řeky Ploučnice a Svitavky jsou po mnoha letech příprav novou přírodní rezervací. Na území chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj ho v červnu letošního roku vyhlásila Agentura...

15. srpna 2026  8:22

Jubilejní desátý ročník má za sebou Sportovní park Pardubice. Jaký byl?

Sportovní park Pardubice se opět vydařil. Z jubilejního desátého ročníku si...

Deset let, deset ročníků masové akce. Sportovní park Pardubice, který minulý týden ovládl park Na Špici, má za sebou jubilejní desátý ročník. Ten přinesl několik novinek, ale zároveň se držel...

15. srpna 2026  8:12

Putovní festival Chutě kraje chystá první zastávku. Představí kuchařská jména

Celým festivalovým cyklem Chutě kraje 2026 bude provázet herečka a moderátorka...

Gastronomický festival Chutě kraje startuje v neděli v Šumperku. Druhý roční putovní akce se uskuteční v srpnu a září na pěti místech Olomouckého kraje. Letos nově zamíří také do Olomouce.

15. srpna 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Velká města v Plzeňském kraji se v posledních čtyřech letech nemusela zadlužovat

ilustrační snímek

Krajské i všechna čtyři okresní města v Plzeňském kraji se v posledních čtyřech letech nemusela zadlužovat. Jejich rozpočty díky vyššímu podílu na sdílených...

15. srpna 2026,  aktualizováno 

Cheb i Sokolov hospodaří bez dluhů, Vary úvěr potřebují

ilustrační snímek

Větší města v Karlovarském kraji hospodařila v posledních čtyřech letech bez velkých problémů. Ale zatímco Cheb a Sokolov nepotřebovaly podpořit své investice...

15. srpna 2026,  aktualizováno 

Příjmy obcí ve Zlínském kraji vzrostly, avšak stále zůstávají na chvostu

ilustrační snímek

Příjmy obcí ve Zlínském kraji v letech 2022 až 2025 vzrostly téměř o čtvrtinu, rychleji než je český průměr. Přesto zůstávají v mezikrajském srovnání nejnižší...

15. srpna 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×