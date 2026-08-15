Obce v Ústeckém kraji dávají nejméně peněz na investice ze všech regionů. Dluhům se radnice spíše vyhýbají, méně než ostatní využívají dotací a v hospodaření obcí dopadly celkově podprůměrně, uvedla to společnost CRIF v analýze hospodaření obcí. Nízké kapitálové výdaje v krajském městě a některých dalších kritizuje opakovaně opozice.
Celkové příjmy obcí Ústeckého kraje byly v průměru ročně za poslední čtyři roky v přepočtu na obyvatele hluboce podprůměrné. Vykázaná částka 34.911 korun byla z krajů druhá nejnižší po Zlínském kraji. Obce tak dostávaly o 2747 korun na obyvatele ročně méně než průměr. Mezi roky 2022 a 2025 se příjmy obcí Ústeckého kraje zvýšily o 21 procent, tedy o něco pomaleji než průměr.
V přepočtu na obyvatele vydaly obce Ústeckého kraje na investice v průměru ročně 7261 korun, což je o 3696 korun na obyvatele nižší hodnota než průměr, uvedla CRIF. Ve srovnání s ostatními samosprávy na severu Čech málo využívají dotace. V průměru ročně financovaly jejich pomocí 22 procent investic. Koncem roku 2025 "dlužil" každý obyvatel Ústeckého kraje 3963 korun v rámci dluhu obcí. Je to ze všech krajů nejnižší částka, průměr za obce všech krajů dosáhl 6499 korun na obyvatele.
Za rok 2025 obdržely obce Ústeckého kraje třetí nejhorší hodnocení v podobě ratingu. Podíl obcí hospodařících velmi dobře byl podprůměrný a podíl obcí hospodařících špatně byl průměrný. To nevytváří příliš příznivé podmínky pro budoucí rozvoj obcí tohoto kraje, uvedla CRIF. V roce 2025 byla jejich míra úspor podprůměrná, zato jejich míra zadlužení vůbec nejnižší.
V Ústí nad Labem od roku 2022 vytrvale rostou příjmy a výdaje. "Město velmi málo investuje a v podstatě neplní rozpočet, tak jak ho schválili zastupitelé města," míní opoziční zastupitel Radim Bzura (ODS). Na městských účtech dlouhodobě leží přes 1,9 miliardy korun. Velkou rezervu kritizoval na červnovém zasedání opoziční zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí). Z jeho pohledu je ve městě vidět, že samospráva dostatečně do svého majetku neinvestuje. Letos město hospodaří téměř s miliardovým schodkem a výdaji okolo 4,3 miliardy korun.
V období posledních pěti let byla výdajovou prioritou Ústí nad Labem oblast dopravy. Město značné prostředky věnovalo i na místní správu a na sociální péči. Nejvíce sporů vyvolala koupě plochy na Mírovém náměstí, které místní přezdívají "díra". Město za parcelu zaplatilo 73 milionů korun, přestože cena v místě obvyklá činila podle znaleckého posudku 37 milionů korun. Zastupitelé o odkupu v roce 2023 rozhodli tajným hlasováním. Pro hlasovala koalice složená z ANO a SPD a dvou nezávislých.
Největší investicí v Teplicích v uplynulém volebním období měla být stavba venkovního koupaliště za bezmála půl miliardy korun, kterou připravovalo město pod vedením ODS několik let. ANO, které poslední volby vyhrálo, ale nehlasovalo pro realizaci a na začátku roku 2025 vypověděla ODS spolu s TOP09 koaliční smlouvu a ANO se poté dohodlo na vedení s Volbou pro Teplice. Město investuje do veřejné dopravy, nakoupilo parciální trolejbusy, v posledním období se věnuje problematice bezdomovectví.
V Mostě začala v roce 2024 léta očekávaná rekonstrukce kulturního domu Repre za 785 milionů korun. Termín dokončení se prodloužil na květen 2027. Na investice má druhé největší město v Ústeckém kraji v letošním roce miliardu korun. Město investuje do veřejného prostoru, v posledních letech uspořádalo několik architektonických soutěží.
Nejviditelnější investicí v uplynulém období je v Děčíně v květnu dokončená lávka přes Labe pro pěší a cyklisty. Náklady na jednu z největších investic města za poslední roky dosáhly zhruba 108 milionů korun, z toho 43 milionů pokryla dotace. Peníze město každoročně investuje do energeticky úsporných opatření.
V Chomutově, kde se během posledního volebního období vystřídali tři primátoři, dávají městské peníze na opravy škol či dopravu. Do rozpočtu na letošní rok se promítlo financování nepedagogických pracovníků, které nově uhradí města a obce. Louny a Litoměřice hospodaří s příjmy a výdaji pod miliardou korun. V Lounech míří největší investice do škol, v Litoměřicích například schválili opravu objektu, kde budou nájemní byty. Rozpočet města je poprvé po letech přebytkový.
Zdroj statistických údajů: Monitor, ministerstvo financí, CRIF – Czech Credit Bureau, hospodaření měst