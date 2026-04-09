Obezitologické centrum v Děčíně ročně operuje 100 až 150 pacientů

Chirurgická báze Obezitologického centra společnosti Krajská zdravotní v děčínské nemocnici ročně operuje 100 až 150 pacientů. Primář Jan Rejholec dnes novinářům řekl, že za uplynulé tři roky nebyl klient, u kterého by efekt výkonu nefungoval. Obézních lidí nicméně přibývá. Jsou i mezi mladými. Operaci žaludku podstoupila také šestadvacetiletá Dominika Bednářová. Zhubla ze 152 na současných 76 kilogramů. Chválí si lepší mobilitu i dýchání.
Lékaři začínali podvazováním žaludku, v roce 2003 provedli první plikaci žaludku, což je regulace šířky orgánu. Později přistoupili k laparoskopickému zmenšení žaludku. Obezitu lékaři řeší i dietním opatřením a zvýšením fyzické aktivity nebo léky. Lékaři často řeší celkový stav pacienta, který má přidružené nemoci jako cukrovka či vysoký krevní tlak.
"Pacienti nemají takový pocit hladu a tím, že mají menší žaludek, tak nemohou tolik sníst a dochází k redukci váhy," uvedl Rejholec k nejčastěji prováděné operaci, která spočívá ve zmenšení žaludku o 75 až 80 procent. Samotná operace nestačí, klienti musí dodržovat životosprávu. Jedí malé porce jídla několikrát denně. Zůstávají v kontaktu s nutričními poradci.
Obezita je choroba, operaci hradí pojišťovna. Rozhodla se pro ni také Bednářová, která trpěla nadváhou od dětství. "Měla jsem problémy s tím, že jsem se přejídala a neměla jsem žádný pohyb," uvedla klientka. Po porodu se dostala na váhu přes 150 kilogramů, která ji přesvědčila k řešení problému. Dostala se do péče primáře Rejholce. Nejprve musela začít dodržovat dietní režim a pohybovat se. Musela docházet také za psychologem. Zhruba po půl roce podstoupila operaci žaludku. Dnes je štíhlá, trápí ji však ještě převislá kůže, kterou si chce nechat do budoucna odstranit. Dodala, že rozhodnutí nikdy nelitovala.