Objížďku uzavřené D8 zablokoval kamion, vytekla z něj nafta. Další boural nedaleko

Provoz se na objížďce zkomplikoval kolem poledne, policisté o tom informovali na síti X. Jde o silnici II/248.
Kamion, z nějž začala unikat nafta, zastavil uprostřed silnice u kopce Varvažov, a zablokoval tak průjezd.
Jiný kamion se převrátil o kus dál, jelikož řidič nezvládl jízdu.
„Zdržení je hlavně kvůli úniku pohonných hmot z prvního kamionu, hasiči tam právě umísťují sorbent,“ informoval mluvčí ústecké policie Kamil Marek.
Policie varuje řidiče před možným zdržením.
Práce v tunelech opět uzavřou D8 před Německem, řidiči je pak projedou rychleji
„V odpoledních hodinách kolem 14:00 se na místo dostaví těžká technika, která bude přendavat materiál z havarovaného kamionu. V té době budou dopravní policisté řídit provoz kyvadlově. Zhruba po dobu tří až čtyř hodin,“ sdělil Marek pro iDNES.cz.
Dálnice D8 je v úseku mezi 80. a 87. kilometrem úplně uzavřena kvůli pracím v tunelech Panenská a Libouchec. Důvodem je modernizace jejich datových sítí a technologií.