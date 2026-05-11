Oblastní muzeum v Děčíně po opravách pořádně prokouklo

Autor: vlm
  4:59
S téměř půlročním zpožděním oproti původním plánům se návštěvníkům po částečné rekonstrukci znovu otevřelo děčínské oblastní muzeum.

Prostory děčínského muzea prošly opravou, v novém tak jsou třeba expozice malovaného lidového nábytku a plavby po Labi. | foto: Stanislav Širlo

Budova se nachází v centru města v budově bývalého loveckého zámečku Thun-Hohensteinů, postavena byla v první polovině 18. století. Některé části historického objektu muzea však už byly ve velmi špatném stavu, proto přistoupil Ústecký kraj, který kulturní instituci spravuje, k jejich rekonstrukci.

„V celém objektu, včetně depozitářů se měnilo topení, ve výstavních prostorech podlahy. Nové je osvětlení a štuky v muzejní galerii, parkoviště či venkovní výtah pro handicapované návštěvníky, který je vyveze do prvního patra. Jeho výstavba však vše administrativně nejvíc zdržovala,“ vysvětlil ředitel muzea Vlastimil Pažourek, proč nedošlo k otevření muzea už v říjnu, jak bylo původně zamýšleno. „Před otevřením byla třeba kolaudace, kterou jsme dostali až během února,“ dodal.

Proběhlé opravy si ředitel muzea pochvaluje. Muzeum se podle něho vizuálně proměnilo. „Výstavní prostory hodně změnila oprava podlah. Dříve to byly spíše kancelářské místnosti upravené na muzejní provoz, dnes vypadají reprezentativně a je z nich výrazně lepší dojem, což odpovídá i estetické funkci muzea,“ popsal Pažourek.

Muzejní exponáty, které jsou součástí stálých expozic Gotické umění na Děčínsku nebo Město na louce, se po rekonstrukci vrátily na své původní místo. „Součástí znovu otevření muzea je také zpřístupnění dvou nových menších výstav – jde o plastiky Václava Žilíka a expozici Táto, kup mi vojáčka!, která volně navazuje na úspěšnou výstavu Táto, namaluj mi vojáčka! Větší sláva k otevření byla na programu ve středu 8. dubna, kdy se poprvé ukázala naše nová galerie velkou výstavou věnovanou malbě krajiny od známých českých malířů první poloviny 20. století,“ poznamenal ředitel muzea.

Právě na nové výstavě Žilíkových plastik je podle Pažourka nejvíce vidět, jak děčínské muzeum prokouklo. „Prostory voní novotou, což je dobře poznat na výstavě děčínského sochaře Václava Žilíka, kde efekt výstavy vytváří i nádherný prostor,“ vylíčil.

Opravy v děčínském muzeu probíhaly zhruba od loňského dubna, náklady byly vyčísleny na 20,7 milionu korun. Hradil je Ústecký kraj.

