Oblíbený výletní pavilon na děčínském Šibeničním vrchu prokoukne

Prvním krokem byla rekonstrukce střechy, po odstranění původní krytiny proběhla oprava betonové konstrukce, následně byly oplechovány kamenné římsy.
Za práce zaplatila děčínská radnice 200 tisíc korun.
„Na podzim se pak opravy dočkají klenby a v příštím roce jsou v plánu ještě restaurátorské práce,“ dodala mluvčí děčínské radnice Romana Silvarová.
Čtyřboký pavilon, který vybudoval děčínský Okrašlovací spolek mezi lety 1890–1902, stojí na místě zvaném Šibeniční vrch, kde dříve bývalo městské popraviště. Na vrcholu stavby se tyčí socha Bohemia z roku 1866.
„Záměrem obnovy města je zachovat tuto drobnou architektonickou památku pro budoucí generace. Pavilon je volně přístupný veřejnosti a patří mezi vyhledávané cíle turistů,“ dodala Silvarová.
Pavilon nabízí jedinečný výhled na labské údolí od centra Děčína až po přístav v Loubí. Nedaleko se nachází i pozůstatky vyhořelého starokatolického kostela, což podle Silvarové dodává místu jedinečnou atmosféru.