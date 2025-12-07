Kříž jako stožár. U Kadaně stojí neobvyklý symbol dialogu s krajinou

Podle autorů zhruba 3,5 metru vysoké dílo nazvané Obnovený Wichterkreuz symbolizuje dialog mezi minulostí a industriální realitou regionu, který je poznamenaný mnoha šrámy – vysídlením obyvatelstva, zánikem drobných duchovních bodů, obřími lomy a elektrárnami. Instalací nového symbolu autoři usilují o navrácení duchovní energie. V konstrukci je drobná soška Krista, který jako by uvnitř kříže levitoval.
„Po staletí člověk v krajině umísťoval kříže. Ať byla motivace jakákoli, kříž byl vždy bodem duchovní energie. V kontrastu s tím je kadaňská krajina ‚zjizvená‘ a energie z ní byla doslova vytěžena a odeslána pryč,“ popsal Čančík.
Kříž se nachází na neoznačené cestě, která protíná zemědělsky obhospodařovanou půdu. Právě tady před časem Miroslav Lörincz náhodou objevil povalený a zčásti zahrabaný pískovcový sokl s datací 1871. Rozhodl se křesťanský symbol obnovit.
„Když jsem se snažil sokl vyprostit, přiběhl za mnou místní zemědělec s nedůvěrou, co to dělám. Když jsem mu záměr vysvětlil, přivítal to,“ přiblížil Lörincz počátek příběhu vzniku díla.
Při zvažování podoby symbolu mu Josef Čančík navrhl, aby odrážel současnou krajinu plnou stožárů vysokého napětí. Podle Lörincze pomáhá hra s měřítkem a nenápadná intervence jejich díla prostor osídlit. „Působí lidsky, mile, má to, co neshledávám u těch obrovských konstrukcí, které na mě od mládí působily děsivě,“ zmínil.
Symbol vznikl v rámci Landscape festivalu, který se letos v létě uskutečnil v Kadani. Obnovený Wichterkreuz byl slavnostně vysvěcen 14. září na svátek Povýšení sv. Kříže kadaňským farářem.