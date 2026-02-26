Lesníci zpřístupní lidem oboru u Jirkova. Současný stav je neudržitelný, říkají

Obora Červený Hrádek má výměru přes 280 hektarů, nachází se severně od Jirkova. Od roku 1989, kdy vznikla novodobá obora na místě původní z 19. století, sloužila k chovu dančí a mufloní zvěře. Teď se ji státní podnik Lesy ČR, který oboru spravuje, rozhodl zrušit.
„Důvody jsou především ekonomické. Bylo třeba investovat do rozsáhlých oprav oborního plotu a lovecké infrastruktury, a to zejména do ubytování pro lovecké hosty, které je už dnes standardem,“ uvedla mluvčí Eva Jouklová.
Jde také o složité vlastnické vztahy. Kromě Lesů ČR patří pozemky v oboře dalším subjektům. Část jich vlastní město Jirkov, a to podle Jouklové odmítalo v minulosti přistoupit na zpřísnění návštěvních podmínek obory kvůli klidu zvěře. „Režim omezeného vstupu byl v minulosti opakovaně předmětem diskusí a nespokojenosti části veřejnosti,“ potvrdil mluvčí radnice Vladimír Vacula.
Lidé mohou do obory chodit jen přes brány, vstup je možný pouze v denní době. Někteří příchozí ale nerespektují návštěvnický řád, lesníci tu řešili několik incidentů. „Lidé chodí mimo cesty a v oboře pouštějí i volně psy,“ zmínila Jouklová.
Do obory také opakovaně pronikli vlci a útočili na zvěř. Lesníci tu v roce 2024 našli dva stržené daňky a loni o prázdninách dva muflony. „Sečetli jsme tedy všechna pro a proti a stav jsme vyhodnotili jako neudržitelný,“ dodala Jouklová.
Lesníci do konce března odstraní oplocení. Mufloní zvěř už odlovili a převezli do jiných obor, případně prodali. Dančí zvěř bude odlovena. Pozemky Lesů ČR budou přičleněny k sousední honitbě a nadále zůstanou v majetku organizace.
Na městských pozemcích bude dále hospodařit Jirkov. „V provozu naší organizace se zrušením obory nic nemění. Naopak bude na lesních pozemcích méně nákladná ochrana mladých lesních kultur kvůli vysoké koncentraci spárkaté zvěře,“ řekl ředitel Lesů města Jirkova Jaromír Fiala.
„Po odstranění plotu bude vstup na lesní pozemky volný, na vlastní nebezpečí – tak jako v jiných lesích. Pro obyvatele Jirkova a okolí bude určitě přínosem, že se budou moci pohybovat po celé ploše obory, nejen po vyznačených cestách,“ dodal pak mluvčí radnice.
V Ústeckém kraji Lesy ČR letos zruší také oboru Dvojhradí ve Mstišově, místní části Dubí na Teplicku. Její historie sahá až do 18. století. I ta je veřejnosti přístupná jen několik hodin denně. „Opět se tam spojovaly soukromé a státní pozemky a chov nebyl nijak významný,“ zdůvodnila konec obory Jouklová.
Ovšem na jejím místě vznikne menší městská obora, která bude mít edukativní význam. Město Dubí vyjednává s Lesy ČR směnu pozemků v oboře. „Proces směny běží už několik let a dokončen by měl být letos. Město získá čtyři hektary území. Připravujeme zde projekt nové obory, už ne jako honitby, ale ukázkové obory s výběhy a voliérami,“ uvedl starosta Dubí Jiří Kašpar (ODS).
Doplnil, že nyní se zpracovává projektová dokumentace. Jakmile bude město vlastníkem pozemků, pustí se podle starosty do realizace projektu. Kromě výběhů bude muset vybudovat i zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, kteří se budou o provoz obory starat.