Lesníci zpřístupní lidem oboru u Jirkova. Současný stav je neudržitelný, říkají

Miroslava Strnadová
  8:52aktualizováno  8:52
Dlouhé roky je část lesa u zámku Červený Hrádek u Jirkova na Chomutovsku oplocena a lidé sem nemohou volně vstupovat, kdykoliv chtějí. Teď lesníci oboru ruší. Ploty do konce března zmizí a les bude přístupný bez omezení. Část chované zvěře již lesníci přemístili jinam, část odloví. Podobný krok se chystá také u obory v Dubí na Teplicku.

Obora Červený Hrádek má výměru přes 280 hektarů, nachází se severně od Jirkova. Od roku 1989, kdy vznikla novodobá obora na místě původní z 19. století, sloužila k chovu dančí a mufloní zvěře. Teď se ji státní podnik Lesy ČR, který oboru spravuje, rozhodl zrušit.

„Důvody jsou především ekonomické. Bylo třeba investovat do rozsáhlých oprav oborního plotu a lovecké infrastruktury, a to zejména do ubytování pro lovecké hosty, které je už dnes standardem,“ uvedla mluvčí Eva Jouklová.

Obora Červený Hrádek u Jirkova. Lesníci ji zruší.
Obora Červený Hrádek u Jirkova. Lesníci ji zruší.
Obora Červený Hrádek u Jirkova. Lesníci ji zruší.
Obora Červený Hrádek u Jirkova. Lesníci ji zruší.
21 fotografií

Jde také o složité vlastnické vztahy. Kromě Lesů ČR patří pozemky v oboře dalším subjektům. Část jich vlastní město Jirkov, a to podle Jouklové odmítalo v minulosti přistoupit na zpřísnění návštěvních podmínek obory kvůli klidu zvěře. „Režim omezeného vstupu byl v minulosti opakovaně předmětem diskusí a nespokojenosti části veřejnosti,“ potvrdil mluvčí radnice Vladimír Vacula.

Lidé mohou do obory chodit jen přes brány, vstup je možný pouze v denní době. Někteří příchozí ale nerespektují návštěvnický řád, lesníci tu řešili několik incidentů. „Lidé chodí mimo cesty a v oboře pouštějí i volně psy,“ zmínila Jouklová.

Do obory také opakovaně pronikli vlci a útočili na zvěř. Lesníci tu v roce 2024 našli dva stržené daňky a loni o prázdninách dva muflony. „Sečetli jsme tedy všechna pro a proti a stav jsme vyhodnotili jako neudržitelný,“ dodala Jouklová.

Lesníci do konce března odstraní oplocení. Mufloní zvěř už odlovili a převezli do jiných obor, případně prodali. Dančí zvěř bude odlovena. Pozemky Lesů ČR budou přičleněny k sousední honitbě a nadále zůstanou v majetku organizace.

Na městských pozemcích bude dále hospodařit Jirkov. „V provozu naší organizace se zrušením obory nic nemění. Naopak bude na lesních pozemcích méně nákladná ochrana mladých lesních kultur kvůli vysoké koncentraci spárkaté zvěře,“ řekl ředitel Lesů města Jirkova Jaromír Fiala.

„Po odstranění plotu bude vstup na lesní pozemky volný, na vlastní nebezpečí – tak jako v jiných lesích. Pro obyvatele Jirkova a okolí bude určitě přínosem, že se budou moci pohybovat po celé ploše obory, nejen po vyznačených cestách,“ dodal pak mluvčí radnice.

Fejk znovu na scéně. Exředitel zoo má pozvednout oboru, kde byl i Beethoven

V Ústeckém kraji Lesy ČR letos zruší také oboru Dvojhradí ve Mstišově, místní části Dubí na Teplicku. Její historie sahá až do 18. století. I ta je veřejnosti přístupná jen několik hodin denně. „Opět se tam spojovaly soukromé a státní pozemky a chov nebyl nijak významný,“ zdůvodnila konec obory Jouklová.

Ovšem na jejím místě vznikne menší městská obora, která bude mít edukativní význam. Město Dubí vyjednává s Lesy ČR směnu pozemků v oboře. „Proces směny běží už několik let a dokončen by měl být letos. Město získá čtyři hektary území. Připravujeme zde projekt nové obory, už ne jako honitby, ale ukázkové obory s výběhy a voliérami,“ uvedl starosta Dubí Jiří Kašpar (ODS).

Doplnil, že nyní se zpracovává projektová dokumentace. Jakmile bude město vlastníkem pozemků, pustí se podle starosty do realizace projektu. Kromě výběhů bude muset vybudovat i zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, kteří se budou o provoz obory starat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Nymburk spustí opravy mostků v Tyršově ulici, část bude několik měsíců uzavřená

ilustrační snímek

V Nymburce začnou v březnu opravy dvou mostků přes Malé a Velké Valy v Tyršově ulici v centru města. Část ulice kvůli tomu bude od 9. března do konce listopadu...

26. února 2026  10:13,  aktualizováno  10:13

Z Hustopečí n.B. od havárie odstranili 150 tun benzenu, vyšetřování pokračuje

ilustrační snímek

Zhruba 150 tun benzenu již odstranili dborníci z kontaminované lokality v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde před rokem vykolejil vlak naložený...

26. února 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Po povodni zůstaly z knihovny jen holé stěny. Rok a půl nato znovu otvírá

Ředitelka Knihovny Petra Bezruče Markéta Beyerová v obnovených prostorách...

Před rokem tam ve dne v noci hučela trojice vysoušečů a vlhkosti bylo tolik, že z nich bylo potřeba vylévat vodu několikrát denně včetně víkendů. Teď se pobočka opavské Knihovny Petra Bezruče v...

26. února 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Podmínky ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou i přes oblevu výborné

ilustrační snímek

Podmínky pro lyžování ve velkých skiareálech v Libereckém kraji jsou přes oblevu výborné. Do hor mohou stále, i když s opatrností, vyrazit také běžkaři....

26. února 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

EdgeLabs rozšiřuje evropskou a globální distribuci prostřednictvím partnerství s Hub88

26. února 2026  11:27

Češi letos vyrazí na paralympiádu v rekordním počtu. V medaili doufá mladá lyžařka i hokejisté

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které...

Zimní paralympiáda 2026 v Itálii začne už 6. března a český tým na ni vyráží v rekordním počtu 24 sportovců. Hry se uskuteční v Miláně, Cortině a Val di Fiemme a potrvají do 15. března. Češi mají...

26. února 2026  11:24

Konec šedých popelnic. Žďár zavádí společný sběr kovů, plastů i nápojových kartonů

Žďár nad Sázavou nabízí obyvatelům širokou škálu možností, jak naložit s...

Takzvaný multikomoditní sběr se teď prosazuje i ve Žďáře nad Sázavou. Lidé mohou nově kovové odpadky, tedy například konzervy, alobal či plechovky, házet do žlutých kontejnerů na plasty a nápojové...

26. února 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Tesco je druhým největším dárcem potravin. Potravinové banky zveřejnily zprávu

26. února 2026  11:15

Zarážející okolnosti a šance na plné odškodnění mizivá, míní senátorka o benzenu

Hasiči na místě pracovali několik dní v kuse, uniklý benzen ohrozil i okolní...

Už rok nemohou vlastníci pozemků u Hustopečí nad Bečvou zasažených následky havárie vlaku s benzenem hospodařit na své půdě, na jakékoliv odškodnění ale čekají marně. Podle státu by měl platit viník...

26. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Společnost SINEXCEL byla uznána jako výrobce střídačů energie Tier 1 ze strany BloombergNEF pro 1. čtvrtletí 2026

26. února 2026  11:04

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Muž chtěl ve třináctém patře skočit z balkonu, strážníci ho překvapili

Muž v Pardubicích chtěl skočit z třináctého patra, zabránili mu strážníci

Pardubičtí strážníci ve středu nejspíš zachránili život muži, který chtěl vyskočit z třináctého patra paneláku na sídlišti Závodu míru. Hlídku na místo zavolal svědek. Muže si pak převzali záchranáři.

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Oceněný podnikatel Šulc začínal s alarmy, teď čipy dodává celému světu

EY Podnikatelem roku Královéhradeckého kraje je Vladimír Šulc (25. února 2026).

Vítězem krajského kola EY Podnikatel roku v Královéhradeckém kraji je Vladimír Šulc, zakladatel jičínské technologické firmy Microrisc. Porotu zaujal svým vizionářským přístupem i rodinnou atmosférou...

26. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.