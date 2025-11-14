Bartoška u vysmátého makaka. Děčín byl výjimečný, říkají autoři obřího obrazu

Lenka Dvořáková
  6:52
Radnice v Děčíně vyhlásila veřejnou sbírku na odkup velkoformátového obrazu „Děčín je Děčín“. Dílo zachycuje město tak, jak ho vidí sami obyvatelé – jako živý, proměnlivý organismus složený z osobních vzpomínek, míst a příběhů. Výsledek je pestrý. Na plátně nechybí třeba vysmátý makak. Právě několik těchto opic před lety uteklo ze zdejší zoo. Nebo slavný rodák Jiří Bartoška. Spousta odkazů je ale také skrytých.

Velkoformátový obraz vytvořili malíři Adam Windsor a Václav Kovář. Vznikalo přímo v ulicích města. Umělci se několik měsíců setkávali s obyvateli, poslouchali jejich příběhy a nechali se inspirovat tím, co mají lidé na Děčíně nejraději.

Autoři Václav Kovář (vlevo) a Adam Windsor s obrazem Děčín je Děčín. Dílo ocenili částkou 350 tisíc korun.
Obraz Děčín je Děčín
Obraz Děčín je Děčín
Obraz Děčín je Děčín
7 fotografií

„Naše obrazy vznikají z dialogu mezi námi, místem a lidmi. A Děčín byl v tomhle směru výjimečný. Lidé byli otevření, nápadití, někdy až překvapivě poetičtí. Děčín je Děčín je vlastně jejich společný autoportrét – plný humoru, nadsázky i emocí,“ říká Kovář.

Malíři obraz poprvé představili veřejnosti letos v srpnu v Galerii Liberecká epopej v děčínské části Podmokly. Radnice se nyní rozhodla zareagovat na nabídku autorů, kteří obraz ocenili částkou 350 tisíc korun, a vyhlašuje veřejnou sbírku, díky níž by si město mohlo dílo ponechat.

„Město se zavázalo, že každou vybranou korunu zdvojnásobí. Jakmile dosáhneme částky 175 tisíc korun, město doplatí zbytek,“ vysvětluje náměstek primátora Martin Pošta (Volba pro Děčín).

Sbírka potrvá do konce února

Sbírka potrvá až do konce února. Přispívat je možné do kasičky umístěné ve foyer Městského divadla Děčín, kde je obraz také vystaven, nebo zaslat příspěvek na účet města číslo 9531932/0800. Pokud se Děčínu podaří obraz získat, zůstane podle Pošty pravděpodobně právě v divadle.

Podle Pošty vzniklo dílo zcela neobvykle. „Autoři přišli bez objednávky města a nabídli: pojďte si hrát, vyprávějte nám svůj příběh a my ho namalujeme. Lidé na to přistoupili, přinášeli nápady, zapojili se jednotlivci i spolky. Tak vznikl obraz plný energie, příběhů a humoru tohoto města,“ popisuje.

Součástí plátna je řada symbolických odkazů, které umělci do obrazu záměrně ukryli. „Těch očividných je asi 185, ale to jsou jen ty, na které se dá přímo ukázat. K tomu je ale spousta dalších, třeba barevná voda nebo skryté narážky, jež si lidé najdou sami. Celkem jich bude něco přes 200,“ dodává Windsor.

