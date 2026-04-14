Obraz zachycující příběhy Děčína zůstane díky veřejné sbírce městu

Autor: ČTK
  16:36aktualizováno  16:36
Obyvatelé Děčína i další dárci přispěli do veřejné sbírky na pořízení obrazu Děčín je Děčín 158.238 korun. Peníze město shromáždilo na transparentním účtu a v pokladničce umístěné v divadle. Stejnou částku doplatí město, které se zavázalo sbírku dorovnat. Dílo tak radnice odkoupí za 316.476 korun, a to včetně licenčních práv. ČTK o tom dnes informoval mluvčí radnice Luděk Stínil. Malíři Adam Windsor a Václav Kovář dílo vytvořili ve spolupráci s místními. Na obraze jsou zachycené příběhy pojící se s městem.

"Naše město získalo jedinečné dílo, které vznikalo s přímým zapojením jeho obyvatel. Je to obraz o Děčínu, ale také obraz Děčína - jeho energie, nápadů, příběhů i humoru. Už dnes v něm nejen děti zábavnou, interaktivní formou objevují stopy, které je seznamují s historií města. I proto jsme chtěli, aby zůstal doma," řekl náměstek primátora Martin Pošta (Volba pro Děčín).

Malíři malovali v ulicích Děčína několik měsíců, kdy vedli rozhovory s obyvateli. Každý mohl přispět nápadem, připomínkou nebo konkrétním detailem, který by v obraze neměl chybět. Na obraze jsou tak i makakové, kteří před lety uprchli ze zoo, kartářka Jolanda, dominanty jako Tyršův most a zámek i samec labutě, který se proslavil útoky na auta. Nechybí ani vzpomínka na dobu, kdy se z města vyváželo ovoce do světa či zmínka o povodních v roce 2002.

Dárci mohli na odkup obrazu přispívat od loňského listopadu do konce února. Obraz autorů si mohla veřejnost po celou dobu prohlédnout v městském divadle. Na transparentní účet dorazilo 150.528 korun, dalších 7710 korun obsahovala kasička umístěná u díla.

Smlouva o odkupu obrazu je připravená tak, aby městu poskytla co nejširší možnosti využití díla, a to od vystavování přes tiskoviny až po audiovizuální tvorbu či marketing. Město bude moci udělovat i podlicence například příspěvkovým organizacím, muzeím, galeriím nebo mediálním partnerům.

Obraz byl poprvé představen na vernisáži 28. srpna 2025 v Galerii Liberecká epopej v Podmoklech a stal se podle autorů vizuální kronikou Děčína, zachycující kolektivní vědomí a myšlenkovou mapu jeho obyvatel.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

