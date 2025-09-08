Obří lavička slouží jako krásná vyhlídka na Žatec

Autor: vlm
  7:59
Z lavičky si mohou turisté užít pohled na bývalý Dreherův pivovar i na město jako takové.

Z lavičky si mohou turisté užít pohled na bývalý Dreherův pivovar i na město jako takové. | foto: archiv města Žatec

Radnice v Žatci nechala postavit v lokalitě Na Starém vrchu, která se nachází severně od historického centra, obří lavičku.

Ta slouží jako neobvyklé vyhlídkové místo na město i na bývalý Dreherův pivovar.

„Lavička může sloužit jako cíl delší procházky nebo výletu na kole. Z Husitského náměstí je to k ní na kole přes železný most a Chomutovskou ulicí zhruba tři kilometry,“ říká mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.

Část cesty je podle Kassala do kopce, ale neobvyklý pohled od lavičky prý menší námahu určitě vynahradí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Obří lavička slouží jako krásná vyhlídka na Žatec

Z lavičky si mohou turisté užít pohled na bývalý Dreherův pivovar i na město jako takové.

8. září 2025  7:59

Loot boxy vtahují děti do hazardu. Gaming už dávno není jen nevinná zábava

Ještě nedávno byl hazard spojován hlavně s blikajícími automaty v zakouřených hernách. Dnes ale stačí zapnout počítač nebo mobil – prvky známé z kasin pronikají i do běžných videoher. Přístup k nim...

7. září 2025  14:54,  aktualizováno  8.9 7:08

Hřbitov v Rumburku hlídají tři nové kamery

Instalací kamer radnice reaguje na stížnosti místních na krádeže květin a dekorací.

8. září 2025  6:59

Levné bydlení v Ústeckém kraji? Realita je jiná, ceny nájmů rostou razantně

Ceny nájmů v Ústeckém kraji neustále rostou, což pro mnoho rodin představuje velkou finanční zátěž. Zatímco v letech 2020 a 2021 se dal byt 2+1 sehnat za 7 až 9 tisíc korun měsíčně, dnes se ceny...

8. září 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Živě: Nominační večer soutěže STAVBA ROKU 2025

8. září 2025

Povinná zeleň s otazníky. Starostové mají výhrady k nařízení Evropské unie

Do roku 2030 nesmíte snižovat plochy zeleně, a následně je až do roku 2036 musíte dokonce rozšiřovat. To je nařízení pro české obce, s nímž přišla Evropská unie. Na jižní Moravě se týká...

8. září 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Dlouhé stráně jsou velká drzost, jenže nádherná, láká k návštěvě muzikant Polák

Baskytarista šumperské skupiny O5 a Radeček Ondřej Polák stejně jako jeho bratr a frontman kapely Tomáš Polák pocházejí z Karlových Varů. V osmi letech se však stěhovali s rodiči napříč republikou až...

8. září 2025  4:52,  aktualizováno  4:52

Městem piva je Plzeň! Sládci se tu rádi kamarádí s kolegy z oboru a svá výročí slaví speciály

Pivo je příběh. Někdy vypráví o přátelství dvou pivovarů, které v jediném speciálu rozehrají společnou melodii. Jindy připomíná oslavu pěti let, kdy se z nápadu stala tradice a z tradice radost. A...

8. září 2025  4:31

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

7. září 2025  21:42

Policie pátrá po vězni rapotické věznice, který se dnes nevrátil z vycházky

Policie pátrá po dvaatřicetiletém Vojtěchu Horvátovi, vězni rapotické věznice. Po poledni odešel se svojí přítelkyní a vrátit se měl ve 13:00, což se ale...

7. září 2025  19:10,  aktualizováno  19:10

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Asi 150 lidí v centru Brna průvodem vyjádřilo podporu Palestině

Asi 150 lidí se podle odhadu ČTK dnes odpoledne účastnilo propalestinského průvodu centrem Brna. Bušením do prázdných hrnců chtěli podle organizátorů akce...

7. září 2025  17:40,  aktualizováno  17:40

Špičky české hudební scény se spojily v jednom songu

7. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.