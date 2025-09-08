Obří lavička slouží jako krásná vyhlídka na Žatec

Radnice v Žatci nechala postavit v lokalitě Na Starém vrchu, která se nachází severně od historického centra, obří lavičku.
Ta slouží jako neobvyklé vyhlídkové místo na město i na bývalý Dreherův pivovar.
„Lavička může sloužit jako cíl delší procházky nebo výletu na kole. Z Husitského náměstí je to k ní na kole přes železný most a Chomutovskou ulicí zhruba tři kilometry,“ říká mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.
Část cesty je podle Kassala do kopce, ale neobvyklý pohled od lavičky prý menší námahu určitě vynahradí.