Obří plovoucí nápis na jezeře Most hlídají strážníci

To se ostatně už také stalo. Předloni, loni a už i letos návštěvníci konstrukci přetížili, ta se částečně potopila a poškodila.
„Při větším zatížení navíc může dojít k naklonění nebo převrácení plovoucí konstrukce a jejímu částečnému potopení. Taková situace může skončit zraněním osob, v krajním případě i velmi vážným. O to více mě zaráží případy, kdy na nápis vstupují celé rodiny s malými dětmi a vystavují je zcela zbytečnému riziku,“ uvedl šéf mosteckých strážníků Jaroslav Hrvol.
Strážníci se pohybují nejenom na břehu jezera, ale i na hladině díky služebnímu člunu. Při porušení zákazu mohou uložit hříšníkovi pokutu.