Obviněný z vraždy dítěte na Lounsku byl pod vlivem alkoholu i drog

Obviněný muž z vraždy dítěte na ubytovně u Žatce byl podle předběžných výsledků toxikologického zkoumání pod vlivem alkoholu i drog. ČTK o tom informoval mluvčí policie Kamil Marek. Obec i místní v souvislosti s problémovou ubytovnou upozorňují, že její obyvatelé užívají alkohol a drogy. Pětadvacetiletému obviněnému hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Mezi obětí a obviněným je příbuzenský vztah.
Událost se stala 3. března večer. Záchranáři byli na místo přivoláni ve 21:00. Po resuscitaci vrtulník transportoval dítě narozené v roce 2023 do pražské nemocnice. Policisté den poté informovali o úmrtí batolete. Podle informací médií je obviněným otec dítěte. Skončil ve vazbě.
"V současné době probíhá znalecké zkoumání všech zajištěných stop z místa činu," uvedl Marek. Policisté zároveň čekají na znalecký posudek z oboru zdravotnictví.
Obec usilovala o koupi ubytovny v Drahomyšli u Žatce, kde se incident stal. V budově uprostřed vesnice žijí problémoví obyvatelé, kteří narušují v obci klid, řekla ČTK už dřív Michaela Majerová, místostarostka obce Lipno, pod níž Drahomyšl spadá. Jednání zatím skončila. Majitelé nejprve požadovali 30 milionů korun, poté slevili na 27 milionů korun. Obec není schopná částku zaplatit. Bude proto pokračovat v zasílání podnětů hygieně, hasičům, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a podobně.
Ubytovna v obci desítky let sloužila pracovníkům, kteří jezdili na chmelové brigády. Do rukou nových majitelů se dostala loni na podzim. Od té doby patrovou budovu obývají sociálně slabé rodiny. Na podzim se objekt prodával asi za 14 milionů korun, což je stejná částka jako rozpočet obce. Také proto tehdy obec o odkup neusilovala. Majitelé však podle Majerové koupili budovu za méně než polovinu.
Z ubytovny se po incidentu některé rodiny odstěhovaly. Lidé se snaží dodržovat pravidla slušného chování. Jednatel ubytovny dohlíží i na to, aby nadměrně neužívali návykové látky, dodala starostka. Obyvatelé vesnice mají nicméně nadále obavy.