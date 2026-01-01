Obyvatelé Děčína mohou nově třídit použité oleje

„Celkem je v ulicích rozmístěno dvacet zelených nádob. Najít je můžete na stávajících stanovištích separovaného odpadu v městských částech Děčín I, II, III, IV, VI, VII, IX, X, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII a XXXII,“ sdělila Lucie Karlovská z děčínské radnice.
Oleje a tuky je nutné do popelnic ukládat pouze v dobře uzavřených plastových obalech.
Vylévání oleje přímo do nádoby je zakázáno.
„Stejně tak není dovoleno odkládat do těchto nádob průmyslové oleje a jiný odpad,“ dodala Karlovská.