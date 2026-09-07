Obyvatelé Děčína mohou v participativním rozpočtu vybírat z 15 projektů

Obyvatelé Děčína mohou v participativním rozpočtu Tvoříme Děčín vybírat z 15 projektů na zlepšení života ve městě. Občané v něm mohou rozhodovat o využití části peněz z ročního rozpočtu své obce nebo městské části. Lidé mohou hlasovat na stránkách www.tvorimedecin.cz ode dneška do 30. září. Na vítězné projekty je v participativním rozpočtu vyčleněno 2,25 milionu korun, přičemž nejvyšší možná částka na jeden projekt je 750.000 korun. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Děčína Luděk Stínil.
Lidé z Děčína letos přihlásili 31 návrhů. "Magistrát postupně všechny pečlivě posoudil. Bylo nutné zjistit, zda je možné je vytvořit, a posuzovala se jak technická, tak i finanční náročnost jednotlivých projektů,“ sdělil náměstek primátora pro rozvoj města a IT Ondřej Smíšek.
Mezi návrhy je například proměna škvárové plochy v udržovanou sportovní plochu v Bynově, oprava pomníku Franze Jossta, nebo úprava dětského hřiště Pod Vrchem. Navrženo je také vybudování bezpečných hnízdních stanovišť pro čápa bílého ve vytipovaných lokalitách. Předpokládané náklady tohoto projektu jsou 450.000 Kč. Mezi projekty s nejvyššími předpokládanými náklady je vybudování workoutového hřiště u Máchova náměstí za 750.000 Kč.
O tom, které z projektů ve městě vzniknou, rozhodne veřejnost hlasováním. Hlasující mají k dispozici šest kladných a dva záporné hlasy. Každému návrhu lze udělit jen jeden hlas a záporný hlas může dát občan pouze v případě, že rozdá alespoň tři kladné.
Participativní rozpočet funguje v Děčíně od roku 2018. V minulých letech byl jeho pomocí například obnoven lesopark Bažantnice nebo opraveny výmoly na parkovišti Bynov. Vybudován byl v roce 2022 také Pohádkový les Děčín.