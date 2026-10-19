Obyvatelé Litoměřic mohou navrhnout, jak vylepšit život ve městě

Obyvatele Litoměřic mohou navrhovat, jak v rámci participativního rozpočtu zlepšit život ve městě.
Navržené projekty se musí pohybovat v cenovém rozmezí 50 až 450 tisíc korun.
Zasílat je zle přes formulář na webu Zdravého města Litoměřice do konce října.
Město následně vyhodnotí proveditelnost nápadů a v prosinci poběží hlasování o tom, které projekty má město uskutečnit.
Na participativní rozpočet radnice vymezila milion korun, přičemž projekty budou realizovány podle pořadí v hlasování do okamžiku, než se částka vyčerpá.