Obyvatelé Litvínova mohou určit, na co půjde část peněz města

Na výběr jich je celkem deset, a to ve dvou kategoriích.
Mezi občanské projekty patří společné posezení, automat na svíčky na hřbitově, zvoneček pro radost, dětský pumptrack, junior fit park, ping-pong a cykloboxy.
Ve školské části jde o školní dvůr bez bariér, aulu příběhů a fitness zónu Janov.
Hlasování probíhá elektronicky, odkaz na anketu je k dispozici na webu litvinov-nasemesto.cz.
Na realizaci vítězných nápadů je vyčleněno 3,1 milionu korun, přičemž 2,1 milionu korun je z rozpočtu města a milion korun poskytla Nadace Orlen Unipetrol.