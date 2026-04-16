Obyvatelé Lovosic mohou opět určit, na co půjde část rozpočtu

Místní mohou své nápady na vylepšení veřejného prostoru posílat do konce května.
Na návrhy město vyčlenilo milion korun, přičemž rozpočet jednoho projektu se musí pohybovat v rozmezí od 50 tisíc do jednoho milionu korun.
Další podmínkou je, že návrh musí být realizovatelný do 12 měsíců.
Odkaz pro podávání nápadů je k dispozici na webu a sociálních sítích Lovosic.
Na podzim pak proběhne hlasování veřejnosti o tom, které projekty se mají uskutečnit.
Uskutečnění vítězných návrhů je v plánu na příští rok.