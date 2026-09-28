Obyvatelé Lovosic mohou vybrat, jaké projekty má město uskutečnit

Celkem jich je na výběr 11 – obnova vycházkové cesty po úpatí Lovoše, přístřešek na autobusovém nádraží, bezpečný průjezd cyklistů jednosměrkami, doplnění osvětlení na parkovišti ve Wolkerově ulici, krmítka s krmivem pro vodní ptáky u Labe, oázy pro ptáky a ježky, další lavičky na hřbitově, basketbalové koše, CD budka, elektronická tabule na autobusové zastávce u radnice a fotopoint v lesoparku Osmička.
Na vítězné projekty město vyčlenilo milion korun.
Hlasovat lze do 15. listopadu na internetové platformě Munipolis.