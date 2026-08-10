Obyvatelé Roudnice mohou navrhovat, jak vylepšit město

Město na letošní ročník vyčlenilo milion korun.
Nápady lze poslat přes webovou stránku roudnicenavlne.cz.
V posledním ročníku vyhrál projekt na opravu kašny a altánu v Tyršově parku.
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Město na letošní ročník vyčlenilo milion korun.
Nápady lze poslat přes webovou stránku roudnicenavlne.cz.
V posledním ročníku vyhrál projekt na opravu kašny a altánu v Tyršově parku.
Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.
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