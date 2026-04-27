Obyvatelé Šluknova mohou říct, na co využít část rozpočtu

Na výběr mají ze sedmi možností.
Jde o altán s veřejným ohništěm u hřiště v Rožanech, opravu příjezdové cesty k cukrárně v Tyršově ulici, vybudování chodníku k Tesku, propojení chodníků přes přejezd na Budišínské ulici, zastřešení bývalé střelnice na hřišti v místní části Království, zvelebení prostoru kontejnerů na tříděný odpad v Království a vybudování hřiště na streetball v Království.
Limit na jeden projekt, který má pomoci město zlepšit či zvelebit, je 500 tisíc korun. Radnice počítá s tím, že podpoří celkem tři nápady.
Letos je možné hlasovat pouze prostřednictvím papírových hlasovacích lístků, které jsou k dispozici na radnici a v infocentru.
Participativní rozpočet město podporuje už devět let.