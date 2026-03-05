Obyvatelé Teplic budou moci poprvé rozdělit část rozpočtu města

Lidé v Teplicích budou moci rozhodovat o tom, jak radnice využije část peněz ze své kasy.
Zdejší zastupitelé totiž schválil pořádání participativního rozpočtu. Pro vůbec první ročník vymezili dva miliony korun.
Zájemci mohou své nápady podávat od března do května, ke každému projektu musí přiložit ilustraci či nákres.
Návrhy pak posoudí příslušné odbory města a na podzim proběhne hlasování veřejnosti o tom, které projekty má město uskutečnit.
Realizace se v následujícím roce dočkají až tři vítězné nápady, a to podle jejich náročnosti a možností města.
Pro participativní rozpočet město připravuje web, spuštěn má být během března. Právě touto cestou bude možné podávat návrhy.
Dále bude možné přihlašovat projekty na podatelně magistrátu.