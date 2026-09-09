Obyvatelé ústecké čtvrti Svádov mají po dvacetiletém čekání kanalizaci. Připojení 116 domácností, vybudování čerpací stanice a 2,7 kilometru dlouhé kanalizace stálo 70 milionů korun. Investice výrazně pomůže životnímu prostředí, protože dosud v některých místech tekly odpadní vody do potoka Bahniště. ČTK to dnes řekla předsedkyně osadního výboru Irena Růžičková.
Stavba kanalizace začala v květnu 2024. Zbývá udělat kolaudaci a majitelé domů musí podepsat příslušnou dokumentaci, pak mohou začít kanalizaci používat. "Čekali jsme na to 20 let. Samozřejmě lidé mají septiky, ale pokud se naplnily, vše teklo do potoka, kde je jedna výusť vedle druhé. V těch vedrech to bylo neúnosné," uvedla Růžičková. Ne všichni obyvatelé se chtěli na kanalizaci připojit. "Zvlášť obyvatelé nových rodinných domů, kteří si udělali svoje čističky, těch je ale opravdu málo," uvedla Růžičková.
Komfort je podle Růžičkové hlavní výhodou kanalizace, přípojky udělala stavební firma až k jednotlivým domům. Jejich obyvatelé za to nic neplatili. Na projekt bude město čerpat dotaci 32 milionů korun. Stavbu musel zhotovitel přizpůsobit místním podmínkám, například s ohledem na vodovod v ulici Pod Lesem. Dělníci museli přeložit 322 metrů vodovodního potrubí. Do projektu byly na žádost občanů dodatečně zařazeny tři nové kanalizační stoky.
V Ústí nad Labem nejsou na centrální kanalizaci připojeni lidé ve čtvrtích Vaňov, Brná, Hostovice a Skorotice. Primátor Petr Nedvědický (ANO) ČTK řekl, že se připravuje projekt pro Skorotice, realizovat by se mohl v následujících čtyřech až pěti letech. Do kanalizace investuje město ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností (SVS). Její předchozí vedení nebylo podle ústeckého radního Pavla Tošovského (nestr.) nakloněno investici ve Svádově, proto tam lidé na kanalizaci čekali tak dlouho.