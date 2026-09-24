Obyvatelé Varnsdorfu chtějí vylepšení prostoru pro sport Maruška

Tyto dva projekty město uskuteční, na jejich realizaci je vyčleněn celkem milion korun.
Na třetím místě skončilo oplocené dětské hřiště se 171 hlasy, na čtvrtém projektová dokumentace na zahradní učebnu v městské zahradě se 139 hlasy. Sdílené páté místo patří obnově busty Vincence Pilze a běžkařským okruhům, získaly shodně 110 hlasů.
Radnice se má v nejbližší době spojit s navrhovateli vítězných projektů a společně nastaví další postup.
„Zbylé návrhy projednáme a případně zohledníme při tvorbě rozpočtu na příští rok,“ uvedl starosta Jan Šimek (Náš Varnsdorf).