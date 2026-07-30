Obyvatelé Žatce mohou společně třídit rostlinný odpad

„Žatec se snaží předcházet vzniku odpadů. Rostlinné zbytky tvoří asi třetinu celkového objemu směsného odpadu. A právě na ně je nový projekt zaměřen. Pokud rostlinné zbytky zůstávají v místě vzniku a nestávají se odpadem, výrazně snižují náklady na svoz a zatížení sběrných nádob,“ vysvětluje mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.
Pokud chtějí lidé třídit rostlinný odpad na sídlištích, mohou město požádat o jeden ze dvou kompostérů, které byly pro tento účel pořízeny.
„Zájemci o kompostér musí splnit několik podmínek. Musí mít zajištěného správce a jeho náhradníka. Tyto osoby budou mít u sebe klíče od kompostéru a budou zodpovědní za proškolení ostatních členů komunity, přičemž první zaškolení provede pracovník města. Dále je nutné dodat seznam a podpisy minimálně 10 domácností, které se projektu zúčastní, a také navrhnout místo umístění kompostéru,“ vypočítává podmínky Kassal.
Pro třídění rostlinného odpadu v zahrádkářských oblastech bude k dispozici 12 velkých tříkomorových kompostérů o objemu 6 tisíc litrů. Podmínky jsou v mnohém podobné těm, které jsou připraveny pro obyvatele sídlišť. Liší se počet vlastníků či nájemců zahrádek, kteří budou kompostér užívat. Radnice požaduje, aby jich bylo minimálně pět.
Pokud se nový projekt osvědčí, stane se podle mluvčího Kassala běžnou součástí odpadového hospodářství v Žatci.