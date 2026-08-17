Ochránci přírody vykoupili svah v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýli

Český svaz ochránců přírody vykoupil svah v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýli a rostou tam koniklece. Částku za více než tři hektary plochy u Bíliny na Teplicku zaplatil svaz celou z veřejné sbírky. Nový vlastník zajistí, že se v lokalitě nebude stavět a hospodařit se tam bude s ohledem na přírodu. ČTK to dnes řekl Jan Moravec ze svazu.
Cenu za pozemky Moravec s ohledem na původní majitele neuvedl. Lokalita je na vrchu Bořeň na jižní straně, kde rostou typické stepní rostliny. Entomologové tady napočítali přes tisíc druhů motýlů. Nejvzácnějším jsou modrásek východní a okáč metlicový. Oba tyto druhy přežívají v Čechách na nemnoha místech, na Moravě vyhynuly. Kromě koniklece na svahu roste i vzácná bělozářka nebo tráva rodu kavyl. "Kromě vyloženě stepních porostů tu najdeme i různé křoviny, skalky, různé hromady kamenů, které snesli naši předci na okraje dávných skromných políček, i zbytky starého ovocného sadu. Právě tahle rozmanitost různých typů prostředí na relativně malé ploše je podstatná pro velkou druhovou pestrost," uvedl Moravec.
Když se před padesáti lety vyhlašovala Chráněná krajinná oblast České středohoří, tyto okrajové části podle Moravce přes jejich nespornou přírodní i krajinářskou hodnotu zůstaly mimo. "Nyní je již ochrana nejcennější části lokality zajištěna vlastnictvím Českého svazu ochránců přírody," řekl. Veřejnost má k lokalitě volný přístup, na části jsou pastviny. Hlavním cílem ochránců přírody je zajistit, aby území zůstalo nezastavěné. Dalším je pomoci vytvořit co nejlepší podmínky pro zvířata i rostliny. "Lidé běžně na místo chodí, tak to zůstane i nadále. Zajistíme, aby se tam nestavělo a hospodařilo v souladu s ochranou přírody," dodal.
V minulosti už svaz vykoupil jednu plochu v Ústeckém kraji, kterou zařadil na seznam tzv. Míst pro přírodu, což jsou přírodně zajímavá území, která si zaslouží trvalou ochranu. Míst pro přírodu je po České republice přes šest desítek o výměře 220 hektarů. Bořeňská Homolka je druhým Místem pro přírodu v Ústeckém kraji po výrazně menší Střelenské louce u Teplic.
Český svaz ochránců přírody je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Jeho posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví v celé jeho rozmanitosti, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současnosti sdružuje více než 6500 členů.