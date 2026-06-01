Ochránci přírody vykupují v Českém středohoří lokalitu, kde žijí vzácní motýli

Autor: ČTK
  13:58aktualizováno  13:58
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Český svaz ochránců přírody vykupuje v Českém středohoří lokalitu, kde žijí vzácní motýli a rostou koniklece. Cílem je zachovat unikátní místo pro přírodu. Pomoci s výkupem více než tří hektarů může prostřednictvím sbírky veřejnost. ČTK to dnes řekl Jan Moravec ze svazu.

Lokalita se nachází na okraji Českého středohoří nedaleko Bíliny na Teplicku. Domovem je několika velmi vzácných druhů motýlů, kteří na Moravě již zcela vyhynuly, v Čechách přežívají podle Moravce jen na několika málo místech. "O Českém středohoří se říká, že co kopec, to perla. Platí to nejen o výrazných dominantách této sopečné krajiny, ale i o nejrůznějších pahorcích. Na mnohých z nich se dochovaly cenné kousky přírody, které by kdekoliv jinde vyvolávaly všeobecné nadšení, tady jsou však úspěšně přehlíženy. To je i případ na mapách bezejmenného návrší, kterému místní říkají Homolka. Kvetou tu například koniklece, poletuje tu řada velmi vzácných motýlů, přesto nemá vůbec žádnou zákonnou ochranu," uvedl Moravec..

Hlavním cílem ochránců přírody je zajistit, aby území zůstalo nezastavěné. Dalším je pomoci vytvořit co nejlepší podmínky pro zvířata i rostliny. Na pozemcích, které chce Český svaz ochránců přírody vykoupit, se nacházejí pastviny, křoviny, zbytky starého sadu, skalky i kamenné zídky. Tato rozmanitost je spolu s výměrou přesahující tři hektary pro ochranu druhové rozmanitosti klíčová. "Po odkupu bychom udělali podrobný průzkum. Z toho by vyplynulo, kde se nechají křoviny, kde zůstanou pastviny. Každopádně vše by zůstalo i nadále lidem otevřené." uvedl Moravec.

V minulosti už svaz vykoupil jednu plochu v Ústeckém kraji, kterou zařadil na seznam tzv. Míst pro přírodu, což jsou přírodně zajímavá území, které si zaslouží trvalou ochranu. Míst pro přírodu je po České republice přes šest desítek o výměře 220 hektarů. Bořeňská Homolka bude druhým Místem pro přírodu v Ústeckém kraji po výrazně menší Střelenské louce u Teplic. Přispět na výkup může veřejnost přes sbírku, k níž jsou podrobnosti zveřejněné na webu

Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků. Za 23 let se díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit 220 hektarů pozemků na 61 lokalitách. Český svaz ochránců přírody je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Jeho posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví v celé jeho rozmanitosti, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době sdružuje více než 6500 členů,

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Kousalo je spodní prádlo, tak začali šít vlastní. Jejich boxerky zářily v Survivoru

Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...

Spodní prádlo je podle nich nejdůležitější vrstva oblečení a na trhu jim kvalitní a hlavně lokální kousky chyběly. Tak je začali vytvářet sami na jižní Moravě. Manželé Dominika a Karel Sloukovi...

2. června 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Prezident Petr Pavel s manželkou zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta čeká oběd s hejtmanem a krajskými radními, debata s primátorem...

2. června 2026,  aktualizováno 

Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně zastavil nález podezřelého předmětu

ilustrační snímek

Dopravu kolem Mendlova náměstí dnes odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří zjistili, že předmět...

1. června 2026  20:40,  aktualizováno  20:40

Muž, který předloni u Slaného skočil z větroně, byl pod vlivem pervitinu

ilustrační snímek

Devatenáctiletý pilot, který předloni při výcvikovém letu s instruktorem vyskočil u Slaného z větroně, byl pod vlivem pervitinu. Vyplývá to ze závěrečné zprávy...

1. června 2026  20:17,  aktualizováno  20:17

Řidič v centru Prahy narazil do zaparkovaných aut a utekl. Zablokoval i tramvaje

Mezi zastávkami Náměstí Míru a I.P. Pavlova naboural řidič do zaparkovaných...

Pražští kriminalisté pátrají po řidiči automobilu, který dnes na Jugoslávské ulici narazil do třech dalších vozidel. Dotyčný následně z místa utekl, srážka se obešla bez zranění, konstatoval mluvčí...

1. června 2026  21:42

Policie na Karlovarsku hledá 16letou dívku z dětského domova

Policie na Karlovarsku hledĂˇ 16letou dĂ­vku z dÄ›tskĂ©ho domova

Policisté na Karlovarsku pátrají po 16leté Vanesse Elizeusové, která v neděli odešla z dětského domova v Dalovicích u Karlových Varů a dosud se nevrátila....

1. června 2026  19:26,  aktualizováno  19:26

Příbramské divadlo uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare

ilustrační snímek

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede dramatizaci oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare. V režii Milana Schejbala se v hlavních rolích představí Filip...

1. června 2026  19:07,  aktualizováno  19:07

Copak to jde za panáky? Záchranáři testovali nové nafukovací obleky

Institut ochrany obyvatelstva v úterý 26. května uskutečnil 6. ročník...

Na podivnou skupinu postav ve žlutých a bílých nafukovacích oblecích mohli narazit v minulých dnech turisté v lesích kolem Ralska. Ochranné obleky tady testoval Institut ochrany obyvatelstva. A...

1. června 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Obce z jihu Plzeňska odmítají u MMR navržené oblasti pro rychlé stavby větrníků

ilustrační snímek

Více než 20 obcí z jihu Plzeňska i řada spolků a jednotlivých občanů zaslala ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) námitky k návrhu akceleračních oblastí, kde...

1. června 2026  17:51,  aktualizováno  17:51

Miliony, OnlyFans a vyšetřování. Kauza Adama Kajumiho nabírá nový rozměr

Adam Kajumi je osmadvacetiletý český influencer.

Adam Kajumi patří mezi nejznámější české influencery posledních let. Na sociálních sítích si vybudoval publikum čítající statisíce sledujících a prezentoval se jako úspěšný podnikatel, který dokázal...

1. června 2026  19:30

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

GIBS prověřuje úmrtí vězně v Plzni, zemřel po vypití dezinfekce od vychovatele

ilustrační snímek

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřuje okolnosti úmrtí vězně v plzeňské věznici na Borech. Vychovatel na úklid podle serveru Novinky.cz druhý...

1. června 2026  17:35,  aktualizováno  17:35

Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně zastavil nález podezřelého předmětu

ilustrační snímek

Dopravu kolem Mendlova náměstí dnes odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Na místě zasahovali pyrotechnici, kteří zjistili, že předmět...

1. června 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

