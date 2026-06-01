Ochránci přírody vykupují v Českém středohoří lokalitu, kde žijí vzácní motýli

Český svaz ochránců přírody vykupuje v Českém středohoří lokalitu, kde žijí vzácní motýli a rostou koniklece. Cílem je zachovat unikátní místo pro přírodu. Pomoci s výkupem více než tří hektarů může prostřednictvím sbírky veřejnost. ČTK to dnes řekl Jan Moravec ze svazu.
Lokalita se nachází na okraji Českého středohoří nedaleko Bíliny na Teplicku. Domovem je několika velmi vzácných druhů motýlů, kteří na Moravě již zcela vyhynuly, v Čechách přežívají podle Moravce jen na několika málo místech. "O Českém středohoří se říká, že co kopec, to perla. Platí to nejen o výrazných dominantách této sopečné krajiny, ale i o nejrůznějších pahorcích. Na mnohých z nich se dochovaly cenné kousky přírody, které by kdekoliv jinde vyvolávaly všeobecné nadšení, tady jsou však úspěšně přehlíženy. To je i případ na mapách bezejmenného návrší, kterému místní říkají Homolka. Kvetou tu například koniklece, poletuje tu řada velmi vzácných motýlů, přesto nemá vůbec žádnou zákonnou ochranu," uvedl Moravec..
Hlavním cílem ochránců přírody je zajistit, aby území zůstalo nezastavěné. Dalším je pomoci vytvořit co nejlepší podmínky pro zvířata i rostliny. Na pozemcích, které chce Český svaz ochránců přírody vykoupit, se nacházejí pastviny, křoviny, zbytky starého sadu, skalky i kamenné zídky. Tato rozmanitost je spolu s výměrou přesahující tři hektary pro ochranu druhové rozmanitosti klíčová. "Po odkupu bychom udělali podrobný průzkum. Z toho by vyplynulo, kde se nechají křoviny, kde zůstanou pastviny. Každopádně vše by zůstalo i nadále lidem otevřené." uvedl Moravec.
V minulosti už svaz vykoupil jednu plochu v Ústeckém kraji, kterou zařadil na seznam tzv. Míst pro přírodu, což jsou přírodně zajímavá území, které si zaslouží trvalou ochranu. Míst pro přírodu je po České republice přes šest desítek o výměře 220 hektarů. Bořeňská Homolka bude druhým Místem pro přírodu v Ústeckém kraji po výrazně menší Střelenské louce u Teplic. Přispět na výkup může veřejnost přes sbírku, k níž jsou podrobnosti zveřejněné na webu
Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků. Za 23 let se díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit 220 hektarů pozemků na 61 lokalitách. Český svaz ochránců přírody je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Jeho posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví v celé jeho rozmanitosti, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době sdružuje více než 6500 členů,