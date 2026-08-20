Odborníci prozkoumají místo u jezera Most, kde plánuje město postavit kemp

Odborníci prozkoumají místo u jezera Most, kde město plánuje postavit kemp s parkovištěm pro karavany a chatkami. Zadání průzkumu, který provede společnost VUHU (dříve Výzkumný ústav hnědého uhlí), schválili radní. Penetrační zkoušky, které prověří podloží, začnou po ukončení hlavní sezony u vyhledávané vodní plochy. Výsledky by vědci mohli mít před koncem letošního roku. ČTK to dnes řekl Jan Burda z VUHU.
Důvod pro vznik inženýrsko-geologického průzkumu je podle Burdy ten, že rozsáhlý areál se bude stavět v prostoru bývalé výsypky dolu Ležáky, na níž horníci při těžbě uhlí vysypávali hlušinu. Její mocnost je 50 až 70 metrů. Úkolem odborníků je popsat hydrologické podmínky tak, aby měl investor podrobné informace pro zadání projektu.
Architektonická studie zveřejněná na webu města počítá se 104 místy pro karavany a stany, deseti sezonními chatkami a 20 celoročními, které budou sdruženy do pěti zapuštěných objektů se zelenými střechami. Areál doplní tři budovy zázemí. Hlavní objekt u vjezdu bude sloužit jako recepce, obchod a kavárna s občerstvením, součástí bude také hygienické zázemí a veřejné toalety. Druhá budova zajistí provozní a technické zázemí kempu a třetí objekt nabídne centrální hygienické služby pro návštěvníky.
První výsledky prací odborníků, kteří s městem spolupracují na záměru stavby kempu, podle Burdy ukazují, že vše je uskutečnitelné. "Je nicméně dobré mít informace před projektem, aby stavař minimalizoval případné vícepráce při samotné realizaci," uvedl Burda.
Průzkum udělá VUHU pomocí penetračních sond, které jsou šetrné ke krajinnému rázu. "Počasí nás nijak neomezuje, nicméně jsme se dohodli s městem, že začneme až v září nebo říjnu, abychom nekazili rekreační aranžmá kolem jezera najížděním bagrů," uvedl Burda.
Výsypky jsou pro výstavbu komplikované, zemina si totiž dlouho sedá. Nejvíc deformací se ale podle Burdy stane v prvních pěti letech. "Zkušenosti z regionu nám říkají, že na výsypce se stavět dá, ale musíme si předtím uvědomit, že je to výsypka a to zohlednit při volbě technologie a podobně," řekl. Na bývalé výsypce v Mostě stojí například rodinné domy.
Bezodtokové jezero Most využívá veřejnost od roku 2020. Mostečtí zastupitelé v únoru schválili bezúplatný převod území ze státního podniku Diamo a převzetí revitalizačních projektů pro oblast. Postup pro bezúplatný převod 702 hektarů včetně vodní plochy odsouhlasila vláda Petra Fialy (ODS). Do podzimu mají zastupitelé dostat aktualizovaný posudek k ceně převáděného majetku. Roční náklady na správu a údržbu plochy kolem jezera včetně samotné vodní plochy odhaduje město na deset až 15 milionů korun.