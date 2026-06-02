ODS v Ústí nad Labem jde do voleb s lidovci, lídrem je zastupitel Bzura

Občanští demokraté budou v podzimních komunálních volbách v Ústí nad Labem kandidovat společně s KDU-ČSL jako koalice Spolu pro Ústí. Lídrem kandidátky je opoziční zastupitel Radim Bzura (ODS). Ambicí je vrátit se do vedení města, kde byla ODS od 90. let do roku 2014. Klíčové projekty představí koalice v kampani, kterou začne za dva týdny.
Kampaň chce koalice postavit na budoucnosti. "Město má už tak špatnou pověst, že není potřeba přilévat olej do ohně a dělat to ještě horší," uvedl Bzura. Podle něj by magistrát měl využít peníze, které má na účtech, a investovat do zlepšení života ve městě. "Je potřeba přilákat investory a zajistit lidem kvalitní bydlení, to nejsou paneláky na sídlišti," uvedl Bzura, který se po volbách před čtyřmi lety dostal do zastupitelstva jako náhradník. ODS získala čtyři mandáty, Pavel Tošovský přešel k vítěznému ANO a ODS ho ze svých řad vyloučila. Na post zastupitele posléze rezignovali tehdejší rektor Martin Balej a Kateřina Pejznochová.
Na společné kandidátce občanských demokratů a lidovců v Ústí bude také poslanec Libor Turek (ODS). "Nejsem ústřední postavou, funkce bych zvládl," řekl na dotaz ČTK. Poukázal na to, že ve vedení města je jako radní poslankyně Eva Fialová (ANO). Za jednu z priorit ODS Turek označil stavbu tenisové haly, která v krajském městě chybí. Za lidovce bude trojkou na kandidátce do zastupitelstva města Zbyněk Novák (KDU-ČSL).
Strana TOP 09 s občanskými demokraty a KDU-ČSL nekandiduje. Je jedním ze sedmi politických subjektů v Ústí nad Labem, které jdou do podzimních komunálních voleb pod hlavičkou koalice Jedno Ústí v čele s ředitelem Městských služeb Tomášem Vohryzkou.
Bzura doufá v zisk minimálně šesti mandátů. Nebude spolupracovat pouze s SPD, která je aktuálně s ANO ve vedení města. Mezi problémy, na které se chce ODS zaměřit, je mimo jiné bezpečnost. "Jsme si jisti, že je potřeba předělat koncepci městské policie, navázat na technologické možnosti, které má, a třeba i personálně posílit," řekl Bzura. Koalice ODS a KDU-ČSL chce navázat na projekty z minulosti, například plán na atraktivní bydlení pro mladé lidi. Město má podle občanských demokratů dostatek peněz na projekty, které by zlepšily život Ústečanům, ale nedělá je.
Koalice dnes představila také lídry kandidátek do všech čtyř městských obvodů. V Neštěmicích to bude Nicole Školková, v centrálním obvodu Jaroslava Kománková, v obvodu Střekov Aleša Kymličková a na Severní Terase Michal Šidák, všichni za ODS.
V Ústí nad Labem vyhrálo poslední komunální volby hnutí ANO, které se spojilo s SPD a dvěma kandidáty, kteří opustili své původní strany a hnutí. V opozici je vedle ODS ještě PRO! Ústí, Vaše Ústí a UFO.