Odvolací soud v Ústí nad Labem se bude případem rozsáhlých podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu na Děčínsku zabývat v úterý. Původně to mělo být už dnes. O přeložení jednání na úterý ČTK informovala mluvčí soudu Gabriela Nedělková Pařízková.
Prvoinstanční soud v Děčíně za podvody při vydávání řidičských průkazů vyměřil zkušebnímu komisaři Radku Šampalíkovi sedm let a tlumočníkovi Georgesi Mangovi čtyři roky vězení. V jedné z nejrozsáhlejších korupčních kauz získalo podle žalobce neoprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Další obžalované již soud potrestal dřív.
Do podvodu se podle žalobce zapojili dva zkušební komisaři autoškoly, z nichž jeden před zahájením soudu zemřel, tlumočník a žadatelé z různých koutů České republiky. Předávání úplatků, napovídání při testech, psaní testu za uchazeče a další podvodné jednání zachytily kamery ve zkušební místnosti, které dění sledovaly sedm měsíců.
U Šampalíka okresní soud přihlédl k podle něj výrazným přitěžujícím okolnostem. Šlo třeba o vysokou společenskou škodlivost či ziskuchtivost. Dále soud obžalovanému uložil zákaz činnosti výkonu funkce zkušebního komisaře a jakékoli zaměstnání v autoškolách po dobu deseti let. Soud muži zároveň uložil propadnutí peněz, které se našly při domovní prohlídce. Šlo o 350.000 korun a 375 eur.
V případě Mangova trestu soud rovněž přihlédl k přitěžujícím okolnostem. Rozsah trestné činnosti nicméně nebyl podle soudu tak velký jako u Šampalíka. Současně s nepodmíněným trestem soud rozhodl o peněžitém trestu. Mangovi stanovil zaplatit 600.000 korun