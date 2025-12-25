Odvoz odpadu v Lounech zdraží v příštím roce o stovky korun

Obyvatelé Loun zaplatí v příštím roce o několik set korun víc za odvoz komunálního odpadu.
Poplatek se zdraží o téměř třetinu, tedy ze současných 0,54 korun na 0,70 korun za litr objemu odpadové nádoby. Zvýšení o 29,6 procenta schválili zastupitelé.
Lounské domácnosti už roky platí poplatek, který je závislý na velikosti nádoby a na četnosti vývozu. Například u popelnice o objemu 120 litrů, která je vyvezena 1x týdně, domácnost letos zaplatila 3 370 korun, příští rok zaplatí 4 368 korun.
Domácnosti s menší 60litrovou nádobou vyváženou jednou za dva týdny nově zaplatí 1 092 korun, tedy o 250 korun víc než letos.
Bytové domy zaplatí za kontejner o objemu 1 100 litrů nově 40 040 korun, což je nárůst o více než 9 tisíc korun.
Ke zvýšení radnice přistoupila kvůli nárůstu výdajů za odpadové hospodářství.
„V letošním roce jsme platili zhruba patnáct milionů korun, kdybychom nepřistoupili ke zvýšení poplatku, v roce 2026 by město odpadové hospodářství dotovalo částkou přes dvacet milionů korun,“ uvedl starosta Milan Rychtařík (ANO) s tím, že by pak chyběli prostředky na opravy či investice.