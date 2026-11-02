Okolí památných platanů u děčínského nádraží se upravuje

Stromy, jež byly zasazeny v 70. letech minulého století, totiž dlouhodobě trápí nedostatek vody a omezený prostor pro kořenový systém.
„Právě proto nyní město odstraňuje asfalt a staré obruby v bezprostředním okolí stromů. Práce probíhají šetrně, aby nedošlo k zásahu do kořenového systému. Následně prostor vyplní speciální směs porfyrové drti a biouhlu, která zadržuje vodu. Povrch tvoří propustný štěrkový mlat umožňující vsakování dešťové vody přímo ke kořenům. Úpravy přinesou stromům více vláhy, lepší přístup vzduchu i vhodnější půdní podmínky,“ uvedl mluvčí děčínské radnice Luděk Stínil.