Okolí rumburské nemocnice prošlo proměnou

Autor: bc
  6:59
Lidem slouží nové rozcestníky, vznikla další parkovací místa pro pacienty.

V areálu rumburské nemocnice lidem usnadňují orientaci nové rozcestníky | foto: archiv Krajské zdravotní

Prostory u nemocnice v Rumburku na Děčínsku mají za sebou několik úprav. Nově zde lidé najdou rozcestníky, které usnadňují orientaci v areálu.

Dále tu vzniklo několik nových parkovacích míst pro pacienty a stání před hlavní budovou už slouží výhradně zaměstnancům. U zadního bezbariérového vchodu pak byla vyhrazena místa pro rychlou záchrannou službu. Dopravní situaci v areálu navíc zklidnil přesun zásobování pod hlavní vchod do budovy A.

Kromě toho pak u nemocnice vyrostl altán a k oční ambulanci vede nový chodník.





