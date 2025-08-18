Prostory u nemocnice v Rumburku na Děčínsku mají za sebou několik úprav. Nově zde lidé najdou rozcestníky, které usnadňují orientaci v areálu.
Dále tu vzniklo několik nových parkovacích míst pro pacienty a stání před hlavní budovou už slouží výhradně zaměstnancům. U zadního bezbariérového vchodu pak byla vyhrazena místa pro rychlou záchrannou službu. Dopravní situaci v areálu navíc zklidnil přesun zásobování pod hlavní vchod do budovy A.
Kromě toho pak u nemocnice vyrostl altán a k oční ambulanci vede nový chodník.