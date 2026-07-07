Onkologická centra v Chomutově a Ústí nad Labem mají nové vybavení

Onkologická centra v nemocnicích v Chomutově a Ústí nad Labem mají nové vybavení za zhruba 177 milionů korun. V Chomutově je nový lineární urychlovač k ozařování nádorů, další takový přístroj nemocnice vylepšila. V ústeckém nemocničním areálu V Podhájí dokončili novou přípravnu léčiv s vybavením. ČTK to řekl Ivo Brániš, mluvčí Krajské zdravotní (KZ), pod kterou obě nemocnice patří.
Na projekt zvýšení kvality onkologické péče získala Krajská zdravotní dotaci 145 milionů korun. "Většina finančních prostředků putovala na nákup nového lineárního urychlovače a upgrade druhého lineárního urychlovače, oboje pro Komplexní onkologické centrum Chomutov, které spadá pod Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem," uvedl ředitel Masarykovy nemocnice Aleš Chodacki.
Nový lineární urychlovač nabízí pokročilé zobrazování a rychlé ozařování. Odborníci mohou přesně ozařovat konkrétní místo při minimálním zatížení okolní zdravé tkáně. Původní přístroje z roku 2015 byly podle lékařů na hranici životnosti. Díky modernizaci druhého přístroje chomutovská nemocnice splňuje současné nároky na moderní onkologická pracoviště.
Centrum komplexní onkologické péče ústecké Masarykovy nemocnice má nové prostory pro přípravu radiofarmak. Krajská zdravotní pořídila pro areál V Podhájí také mikrobiologický bezpečnostní box a další laboratorní vybavení. Stavbu zaplatila KZ z evropské dotace. Celkové náklady na rekonstrukci prostor a dodávku technologie přípravny radiofarmak byly přes 7,7 milionu korun. Pracoviště bylo oficiálně uvedeno do provozu 1. července. "Jsem rád, že po dokončení celé akce naše pracoviště patří k nejmoderněji vybaveným v České republice. Mimo jiné jsme získali flexibilitu pro nová radiofarmaka, protože výzkum v oblasti radiofarmak jde mílovými kroky kupředu a tyto čisté prostory nám v budoucnu umožní rychlé zavedení novinek," uvedl Chodacki.