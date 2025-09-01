Opakovaně kradl v areálu historické železnice ve Velkém Březně

Policisté objasnili sérii krádeží, ke kterým došlo v areálu Zubrnické museální železnice ve Velkém Březně na Ústecku.
Dopouštěl se jich 30letý muž, opakovaně si odnášel historické součásti a exponáty, které následně nabízel prostřednictvím inzerce na sociálních sítích.
„V polovině května muž vstoupil na volně přístupné kolejiště, kde z motorové lokomotivy odcizil litinové číslo v hodnotě 20 tisíc korun a pryskyřicovou cedulku. Škoda byla vyčíslena na více než 21 tisíc korun,“ popsala první ze série krádeží mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová.
V červnu se lapka na místo vrátil. Tentokrát vnikl do uzamčeného vagonu, odkud si odnesl několik plechových cedulí s různými nápisy, dvě kovové petrolejové lampy a pět výhybkových návěstidel. Celková škoda v tomto případě přesáhla 67 tisíc korun.
Ve třetím případě si odnesl ještě dvě pryskyřicové výstražné cedule.
„Celkem tak svým jednáním způsobil škodu vyčíslenou na více než 77 tisíc korun. Část odcizených věcí se podařilo policistům zajistit a vrátit zpět,“ dodala Hyšplerová.
Muž je obviněn z trestného činu krádeže, za který mu hrozí až dva roky odnětí svobody.