„Oprava zdi je proto důležitá především z hlediska bezpečnosti. Karlovský potok protéká Varnsdorfem a v zastavěné části města je místy veden v zahloubeném korytě, jehož břehy musí být dostatečně zpevněné,“ uvedl mluvčí města Tomáš Secký s tím, že poškozené zdivo bylo kompletně rozebráno včetně původních základů.
„Následně se začalo s výstavbou nové opěrné zdi na nových základech,“ dodal Secký.
Na obnovu opěrné zdi naváže rekonstrukce části mostní konstrukce pod přilehlou komunikací v ulici Karlova. Její technický stav se blíží hranici životnosti, proto je nutné přistoupit k jeho obnově.
Náklady na opravy jsou vyčísleny na necelých 1,5 milionu korun bez DPH, hradí je radnice ve Varnsdorfu.