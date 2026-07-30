Opěrná zeď v děčínské části Dolní Žleb je opravena

Zeď bylo nutné opravit i kvůli tomu, že stála na nestabilním svahu, a tím ohrožovala železniční trať, celkem šlo o úsek dlouhý 86 metrů. Místní komunikace navíc dostala nový povrch a jsou zde také nová svodidla.
„Šlo o náročnou rekonstrukci. V průběhu prací se navíc ukázalo, že i opěrná stěna nad silnicí je nestabilní. Část se dokonce uvolnila, a proto bylo nutné udělat další projekt a vybudovat druhou opěrnou zeď,“ řekl náměstek děčínského primátora Ondřej Smíšek (Náš Děčín).
Původní projekt počítal s kompletní výměnou zdi, která zajišťuje stabilitu místní komunikace. Během prací došlo k vybourání zdi původní, k odtěžení svahu a jeho stabilizaci tzv. záporovým pažením se zemními kotvami. Následně vznikla nová železobetonová stěna na pilotách.