Opilý cizinec zkoušel v Chomutově podplatit policii

Na začátku srpna upozornil svědek policii na vůz „kličkující“ ulicemi Chomutova. Přivolaná hlídka provedla řidiči dechovou zkoušku, výsledek byl více než 0,9 promile.
„Poté, co ho policisté s touto skutečností seznámili, dotyčný vytáhl z kapsy kalhot šest bankovek v hodnotě 200 korun, které ukázal policistovi a vložil je do otevřeného zavazadlového prostoru služebního vozidla. Když se ho policista zeptal, co to má znamenat, odpověděl, že jel pouhý jeden kilometr a že je to málo,“ popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Hlídka muže zadržela pro podezření ze spáchání trestného činu podplacení.
Následoval ještě orientační test na přítomnost drog, který byl pozitivní na kokain.
Vyšetřovatel pak muže obvinil ze spáchání trestného činu podplacení.
Policisté také zjistili, že se muž v ČR zdržuje neoprávněně.
Po zahájení trestního stíhání byl proto předán cizinecké policii k zahájení správního řízení o vyhoštění.