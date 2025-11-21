Opilý Mostečan po hádce s přítelkyní ke své matce autem nedojel, zadrželi ho policisté

„Hodinu po půlnoci si uniformovaná hlídka všimla vozidla značky Škoda, které jelo z ulice Víta Nejedlého, přes křižovatku u Centralu a zabočilo do Zdeňka Fibicha. Způsob jízdy byl poměrně nejistý. Brzy se ukázalo proč. Policisté vozidlo zastavili a provedli kontrolu řidiče, šlo o dvacetiletého muže z Mostu. Dechová zkouška na alkohol u něj prokázala hodnotu přesahující dvě promile,“ uvedl mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.
Policisté řidič na místě zadrželi a převezli k lékařskému vyšetření.
„O řidičský průkaz Mostečan přišel. Vypití několika piv zadržený nepopíral. Prý se jednalo o zkrat, protože se pohádal se svojí přítelkyní a chtěl dojet ke své matce,“ dodal Krieger.
Policisté muži po vystřízlivění sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
„Na nějakou dobu si tak na sedadlo řidiče nesedne. K tomu mu hrozí v případě uznání viny až rok ve vězení,“ přiblížil Krieger.