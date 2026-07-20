Opilý muž udělal na automobilu v Lomu metrový škrábanec

Jelikož mu tím vznikla škoda ve výši několika tisíc korun, oznámil věc policii.
„Lomští strážci zákona pátrali po osobě, která automobil poškodila. Vyhodnotili veškeré informace včetně kamerových systémů. Poznatky je dovedly k šestašedesátiletému muži z Litvínova, který popíjel u svého známého a cestou domu se mu mělo podařit poškrábat zaparkovaný vůz,“ popsal policejní mluvčí Václav Krieger.
Vzhledem k nejistému kroku si muž údajně vůbec nic nepamatuje a auto nepoškodil úmyslně. A prý má v plánu se majiteli omluvit.
„Možná příště bude s pitím alkoholu víc opatrnější, protože mu v případě uznání viny za poškození cizí věci hrozí až roční vězení,“ dodal Krieger.