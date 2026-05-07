Oprava Duchcovské ulice v Teplicích přinese omezení v dopravě

Obnova proběhne ve čtyřech etapách: do 24. května bude úplně uzavřena Duchcovská ulice v úseku ulic U Soudu a Letecká, dále pak ulice Na Spravedlnosti a Mostecká.
Druhá část se uskuteční od 25. května do 5. července za uzavření Duchcovské ulice mezi Leteckou a Cajthamlovo ulicí, dále Letecké, Londýnské, Vrázovy, Liberecké ulice.
Třetí etapa je v plánu od 6. července do 30. srpna, v této době bude Duchcovská ulice neprůjezdná mezi vjezdem do nemocnice a Cajthamlovou ulicí, stejně tak ulice Cajthamlova a U Nemocnice.
Poslední část by měla proběhnout od 31. srpna do 11. září a uzavření se dotkne Duchcovské ulice v úseku od vjezdu do nemocnice po okružní křižovatku s ulicemi Libušina a Bratislavská.
Po dobu rekonstrukce musejí řidiči využívat objízdné trasy, ty se budou měnit v závislosti na postupu stavebních prací.