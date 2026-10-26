Oprava dvou školních pavilonů a tělocvičny v Lounech je hotová

Práce zahrnovaly například zesílení základů jednotlivých pavilonů, zateplení, montáž nových oken či vybudování podzemní nádrže na zachytávání dešťové vody, která bude využívána pro zálivku zeleně.
„Nové prostory nyní čeká postupné vybavení nábytkem a dalšími pomůckami potřebnými pro výuku,“ uvedla mluvčí města Pavla Kutlu.
Projekt za téměř 95 milionů korun představuje podle Kutlu největší investici do školského zařízení v historii města Loun.
Část nákladů město pomohla financovat dotace získaná z Operačního programu Spravedlivá transformace.